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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka dhanu rashifal 26 August 2026 today sagittarius horoscope in hindi

Aaj Ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों की जरूरी कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी, पढ़ें आज का राशिफल

Wed, 26 Aug 2026 05:09 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 26 Aug 2026 05:09 AM IST
सार

Aaj Ka Dhanu Rashifal: आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और व्यस्तता से भरा रह सकता है। कामकाज से जुड़े जरूरी कार्यों को पूरा करने में आपका काफी समय जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आप परिवार के लिए समय निकालने की कोशिश करेंगे।

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Aaj ka dhanu rashifal 26 August 2026 today sagittarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और व्यस्तता से भरा रह सकता है। कामकाज से जुड़े जरूरी कार्यों को पूरा करने में आपका काफी समय जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आप परिवार के लिए समय निकालने की कोशिश करेंगे। आपकी व्यस्त दिनचर्या के बीच अपनों के साथ कुछ पल बिताना मन को सुकून देगा और पारिवारिक रिश्तों में गर्माहट बनी रहेगी। संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। बच्चे पढ़ाई के प्रति लापरवाही दिखा सकते हैं या उनका ध्यान दूसरी गतिविधियों में अधिक लग सकता है। ऐसे में उन्हें डांटने के बजाय प्यार और समझदारी से पढ़ाई के महत्व को समझाना बेहतर रहेगा। 
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किसी करीबी दोस्त की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। दोस्त के साथ बातचीत या मुलाकात भी हो सकती है और पुराने संबंधों में अपनापन महसूस होगा। परिवार के साथ किसी शुभ या मांगलिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान रिश्तेदारों से मुलाकात होगी और आपसी संबंध मजबूत होंगे। घर में खुशी और उत्साह का माहौल बना रहेगा। सामाजिक रूप से भी आपकी सक्रियता बढ़ सकती है।
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मुख्य बिंदु:
कामकाज: जरूरी कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।
परिवार: व्यस्तता के बावजूद अपनों के लिए समय निकालें।
संतान: पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए प्यार से समझाएं।
मित्र: दोस्त की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है।
सामाजिक जीवन: शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
रिश्ते: परिवार और रिश्तेदारों के साथ नजदीकी बढ़ेगी।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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