पढ़ें 2 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:29 AM, 02-Sep-2023 Panchkula News: महिला, स्वास्थ्य, बच्चे और शिक्षा पर केंद्रित होगा राष्ट्रीय पोषण माह Many programs will be organized in Anganwadi centers of Barwala section from 1-30 September.

01:29 AM, 02-Sep-2023 वॉलीबॉल : विल्सोनिया स्कॉलर्स होम ने जीत से किया आगाज इंटर स्कूल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य आगाज शुक्रवार को विल्सोनिया कॉलेज में हुआ। इसमें मुरादाबाद के अलावा संभल रामपुर व बदायूं जिले की स्कूलों 52 टीमें हिस्सा ले रही हैं।

01:28 AM, 02-Sep-2023 Rewari News: डेंगू के 7 नए मरीज मिले, संख्या पहुंची 138 रेवाड़ी। जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 24 घंटे के अंदर जिले में डेंगू के सात मरीज मिले हैं। इसके साथ ही डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 138 हो गई है।

01:27 AM, 02-Sep-2023 Moradabad News: जहर खाकर युवक ने दी जान, परिजनों ने थाने के बाहर किया हंगामा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने अमरोहा के जोया में जहर खा लिया। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

01:27 AM, 02-Sep-2023 Panchkula News: बाइक चोरी करने के मामले में छह साल बाद चार आरोपी बरी Police had registered a case against the accused in 2017

01:26 AM, 02-Sep-2023 Kanpur News: छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी प्रधानाध्यापक गिरफ्तार, बीएसए ने किया निलंबित कक्षा पांच की छात्रा से विद्यालय में दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपी प्रधानाध्यापक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, बीएसए ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है।

01:25 AM, 02-Sep-2023 Rewari News: सहकारिता मंत्री ने गांवों में 1 करोड़ 16 लाख के विकास कार्यों का किया उद्घाटन

01:25 AM, 02-Sep-2023 Kanpur News: जमीन के बंटवारे के विवाद में दो भाइयों ने पिता के साथ मिलकर मझले भाई को मारडाला बेहटा गांव में जमीन के बंटवारे के विवाद में पिता ने बड़े और छोटे बेटे के साथ मिलकर मझले पुत्र की खेत में सब्बल और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारोपी पिता और दोनों भाई भाग गए।

01:25 AM, 02-Sep-2023 Panchkula News: रामगढ़ क्षेत्र की सड़कें बेहाल, सामाजिक कार्यों में आने से रिश्तेदार करते हैं इन्कार Bad condition of roads in many villages, there is always a possibility of accidents due to big potholes

01:22 AM, 02-Sep-2023 यूपी का मौसम: प्रदेश में सामान्य से कम बारिश, चढ़ता पारा बढ़ाएगा गर्मी, सितंबर के लिए ये है भविष्यवाणी यूपी में बीते कुछ दिनों से तीखी धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है। बारिश औसत से कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर के महीने में भी कम बारिश के आसार हैं।

01:19 AM, 02-Sep-2023 Kanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा, सहयोगी महिला को भी तीन साल का कारावास

01:19 AM, 02-Sep-2023 Barabanki News: यात्रियों की भीड़, बैठने को लेकर धक्कामुक्की bus passengers

01:19 AM, 02-Sep-2023 प्रदेश के अन्य केंद्रों के ध्यानार्थ : नक्शे से ज्यादा निर्माण करते ही पकड़े जाएंगे बिल्डर Builders will be caught as soon as they build more than the map