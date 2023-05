पढ़ें 13 मई के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:29 AM, 13-May-2023 Ludhiana News: छह वर्षीय बच्चे के सिर से गुजरा ट्रक, मौके पर मौत, घायल मां अस्पताल में भर्ती चौकी मुंडिया कलां के जांच अधिकारी स्वर्ण चंद ने बताया कि आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पढ़ें

01:29 AM, 13-May-2023 Farrukhabad News: कारों की भिड़ंत में चालक घायल, सीएचसी में भर्ती शमसाबाद। ढाईघाट पर कारों की भिड़ंत में चालक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक चालक की हालत गंभीर होने पर सीएचसी में भर्ती कराया।

01:28 AM, 13-May-2023 Ghaziabad News: जमीन का सौदा कर एक करोड़ हड़पे, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा इंदिरापुरम। दिल्ली के कारोबारी से जमीन का सौदा कर तीन लोगों ने एक करोड़ रुपये हड़प लिए। कारोबारी ने न्यायालय के आदेश पर इंदिरापुरम थाने में तीन नामजद समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी व जान से मारने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

01:28 AM, 13-May-2023 Mirzapur News: जिले की चार नगर निकायों का आज आएगा परिणाम Results of four municipal bodies of the district will come today

01:28 AM, 13-May-2023 Hardoi News: ग्रामीणों ने डीएफओ को बनाया बंधक, एक घंटे जाम रहा हाईवे

01:28 AM, 13-May-2023 Mau News: मतपेटिकाओं में बंद 1198 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज Fate ocandidates sealed in ballot boxes will be decided today

01:28 AM, 13-May-2023 Mau News: मतगणना स्थल पर होगी एक एक कंपनी बीएसफ और पीएसी के जवानों की तैनाती One company each of BSF and PAC jawans will be deployed at the counting site

01:28 AM, 13-May-2023 Unnao News: डेयरी में फंदे से लटका मिला संचालक का शव पुरवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गापुर निवासी अरविंद यादव (27) का शव डेयरी में फंदे से लटकता मिला। वह अविवाहित था और घर में अकेला रहता था। पुलिस मौत की वजह जानने में जुटी है।

01:28 AM, 13-May-2023 Mirzapur News: 15 केंद्रों पर होगी राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की प्रारंभिक परीक्षा State Senior Subordinate Services preliminary examination will be held at 15 centers

01:28 AM, 13-May-2023 Udham Singh Nagar News: 900 ग्राम नकली सोना देकर 30 लाख की ठगी

01:28 AM, 13-May-2023 Farrukhabad News: स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट न करने वाले 11 शिक्षकों पर कार्रवाई की संस्तुति अमृतपुर। यू-डायस में स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करने में प्रधानाध्यापक लापरवाही बरत रहे हैं। बीईओ ने ऐसे 11 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए बीएसए को पत्र भेजा है।

01:28 AM, 13-May-2023 Ghazipur News: मुख्तार के करीबियों के घर पुलिस ने दी दबिश Police raided the houses of Mukhtar's close friends