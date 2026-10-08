इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन LIVE: खरगे ने फिर विपक्ष को लंच पर बुलाया, सीईसी के खिलाफ आज देशभर में हल्लाबोल

12:50 PM, 08-Oct-2026 'देश की जनता का चुनाव आयोग पर भरोसा कम हुआ' कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने गुरुवार को कहा कि इंडिया ब्लॉक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा और विपक्ष इस मुद्दे पर पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। सुरेश के मुताबिक, गुरुवार दोपहर 1:45 बजे इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए लंच बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता का ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर भरोसा कम हुआ है और विपक्ष की मुख्य मांग उनके इस्तीफे की है।



'सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो जनता के बीच जाएगा विपक्ष'

कोडिकुन्निल सुरेश ने कहा कि गुरुवार को इंडिया ब्लॉक के नेता बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे और उसके बाद सांसदों को इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से इस्तीफा नहीं देते या सरकार उन्हें नहीं हटाती है, तो विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगा और देशभर में लोगों के समर्थन से जोरदार प्रदर्शन करेगा। इससे पहले बुधवार को भी विपक्षी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जंतर-मंतर की ओर मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मार्च को रोक दिया था और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया था। मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए आयोजित गुरुवार की लंच बैठक पिछले दो दिनों में ऐसी दूसरी बैठक है। कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने गुरुवार को कहा कि इंडिया ब्लॉक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा और विपक्ष इस मुद्दे पर पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। सुरेश के मुताबिक, गुरुवार दोपहर 1:45 बजे इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए लंच बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता का ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर भरोसा कम हुआ है और विपक्ष की मुख्य मांग उनके इस्तीफे की है।कोडिकुन्निल सुरेश ने कहा कि गुरुवार को इंडिया ब्लॉक के नेता बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे और उसके बाद सांसदों को इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से इस्तीफा नहीं देते या सरकार उन्हें नहीं हटाती है, तो विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगा और देशभर में लोगों के समर्थन से जोरदार प्रदर्शन करेगा। इससे पहले बुधवार को भी विपक्षी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जंतर-मंतर की ओर मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मार्च को रोक दिया था और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया था। मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए आयोजित गुरुवार की लंच बैठक पिछले दो दिनों में ऐसी दूसरी बैठक है।

12:44 PM, 08-Oct-2026 तेलंगाना कांग्रेस का ‘चलो लोक भवन’ कार्यक्रम तेलंगाना कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ‘चलो लोक भवन’ कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में इंदिरा गांधी की प्रतिमा से सोमाजीगुड़ा स्थित राजभवन तक मार्च निकाला और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई। इस दौरान कांग्रेस विधायक नवीन यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में करीब एक करोड़ मतदाताओं को कथित विसंगतियों और मैपिंग में गड़बड़ियों को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उचित फॉर्म जमा करने वाले वास्तविक मतदाताओं के नाम मामूली त्रुटियों के आधार पर मतदाता सूची से हटाने के प्रयास का कांग्रेस विरोध करती है और ऐसे मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट करने की मांग करती है। यादव ने कहा कि मृत मतदाताओं के नाम हटाना उचित है, लेकिन छोटी-मोटी लिपिकीय गलतियों के कारण वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र की रक्षा और वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं।



#WATCH | Hyderabad | Telangana Congress organised a 'Chalo Lokh Bhavan' program marching from the Indira Gandhi statue to Raj Bhavan in Somajiguda, demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. https://t.co/P6E6k376Bm — ANI (@ANI) October 8, 2026 तेलंगाना कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ‘चलो लोक भवन’ कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में इंदिरा गांधी की प्रतिमा से सोमाजीगुड़ा स्थित राजभवन तक मार्च निकाला और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई। इस दौरान कांग्रेस विधायक नवीन यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में करीब एक करोड़ मतदाताओं को कथित विसंगतियों और मैपिंग में गड़बड़ियों को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उचित फॉर्म जमा करने वाले वास्तविक मतदाताओं के नाम मामूली त्रुटियों के आधार पर मतदाता सूची से हटाने के प्रयास का कांग्रेस विरोध करती है और ऐसे मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट करने की मांग करती है। यादव ने कहा कि मृत मतदाताओं के नाम हटाना उचित है, लेकिन छोटी-मोटी लिपिकीय गलतियों के कारण वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र की रक्षा और वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं।

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12:43 PM, 08-Oct-2026 हिरासत में लिए गए तेजस्वी-मीसा सीईसी के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में विरोध प्रदर्शन करते हुए बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव और पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए और चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते दिखे। सीईसी के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में विरोध प्रदर्शन करते हुए बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव और पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए और चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते दिखे।

12:40 PM, 08-Oct-2026 देश के कई राज्यों में प्रदर्शन जारी एसआईआर के खिलाफ गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना और कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और जम्मू में विपक्ष के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस के साथ विपक्ष के कार्यकर्ताओं की बहस भी देखने के लिए मिली। एसआईआर के खिलाफ गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना और कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और जम्मू में विपक्ष के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस के साथ विपक्ष के कार्यकर्ताओं की बहस भी देखने के लिए मिली।