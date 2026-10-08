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Nana Patekar Death News Live Updates: पुणे में होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान दी जाएगी विदाई
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:16 PM IST
Nana Patekar Death News Live: दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया है। गुरुवार 8 अक्टूबर की सुबह गोवा में उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था।
नाना के आकस्मिक निधन से पूरा बॉलीवुड जगत शोक में है। पीएम मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। नाना का अंतिम संस्कार आज शाम पुणे में राजकीय सम्मान से किया जाएगा।
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किस एक्ट्रेस को जड़ा था थप्पड़?
नाना पाटेकर अपनी इंटेंस एक्टिंग और गुस्सैल स्वभाव के लिए हमेशा ही सुर्खियों में रहे। ऐसा ही एक किस्सा साल 1997 की फिल्म ‘यशवंत’ के दौरान हुआ था, जब उन्होंने एक सीन में अपनी को-स्टार को सच में थप्पड़ मार दिया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो और भी चौंकाने वाला था।
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दया नायक ने भी किया यादरिटायर्ड असिस्टेंट पुलिस कमिशनर दया नायक ने भी नाना काे श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा- 'यकीन करना मुश्किल है कि नाना अब हमारे बीच नहीं हैं। हम कुछ ही दिन पहले मिले थे।' दया ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें नाना उन्हें गले लगाते नजर आए।
बता दें कि नाना ने साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'अब तक छप्पन' में अपने किरदार की प्रेरणा दया नायक को बताया था।
I can’t quite believe you are gone… we spoke just a few days ago, and somehow the thought that that was our last conversation feels impossible to believe.. ..such a wonderfully versatile actor and the extraordinary way you inhabited every character you played. You inspired me while playing a character inspired by me..you didn’t simply portray a police officer—you made people understand the person behind the uniform, the pressures, the humanity and what it truly means to be a police officer. And you did it with such honesty and depth.. But beyond the actor was the friend—the Nana I could always count on. Warm, dependable, generous and always there when it mattered. I will miss you terribly. I feel incredibly lucky to have known you, and most of all, to have called you my friend and brother.. Till we meet again, Nana.. You will be deeply missed and fondly remembered, always. Om Shanti 🙏— DAYA NAYAK (@DayaBNayak) October 8, 2026
'गमन' से 'वनवास' तक का सफर
- नाना पाटेकर उन अभिनेताओं में रहे, जिन्होंने गंभीर, दमदार और अलग तरह के किरदारों से अपनी पहचान बनाई।
- नाना ने 1978 में फिल्म 'गमन' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।
- इसके बाद ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘अग्निसाक्षी’, ‘तिरंगा’, ‘अब तक छप्पन’, ‘अपहरण’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खास तौर पर याद किया जाता है।
- नाना की आखिरी सोलो लीड फिल्म 'वनवास' थी।
- वहीं इस साल रिलीज हुई 'ओ रोमियो' में वह आखिरी बार नजर आए थे।
- उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री समेत कई बड़े सम्मान मिले हैं।
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नाना को सितारों ने किया याद
सनी देओल बोले- हमारा रिश्ता बहुत खास
अभिनेता ने सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'अभी भी यकीन नहीं होता कि नाना हमारे बीच नहीं हैं। हमने कभी साथ काम नहीं किया, लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा बहुत खास रहा और यह कई वर्षों पुराना था।'
रितेश बोले- वो परदे के बाहर भी हीरो थे
रितेश ने कहा- 'उन्होंने हर तरह के किरदार में खुद को साबित किया- चाहे वह एक बड़े पर्दे के हीरो का किरदार हो, डरावने विलेन का या फिर अपने शांत अंदाज वाली कॉमेडी का। वह पर्दे के बाहर भी एक हीरो थे। उन्होंने अपनी चैरिटी के जरिए लोगों की भलाई के लिए लगातार काम किया।'
रवि किशन ने भी किया याद
नट सम्राट चले गए नाना पाटेकर जी का जाना कला जगत को सुना कर दिया ,मेरे मित्र में जिनका फैन आखरी बार बात हुई तो बोले थे तेरे गोरखपुर आऊँगा घुमाना मुझे महादेव अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे #ripnanapatekar https://t.co/r6PtJXzo2X— Ravi Kishan (@ravikishann) October 8, 2026
अक्षय ने कहा- शब्दों में नहीं बयां कर सकते
अक्षय कुमार ने लिखा- 'मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे उनके साथ 'वेलकम' और हाल ही में 'हाउसफुल 5' में काम करने का मौका मिला। उन फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनसे जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा। आपकी कमी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।'
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कैसे विश्वनाथ से नाना बने अभिनेता, 750 रुपये में की थी शादी
उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। बचपन में उनकी एक छोटी बहन उन्हें प्यार से 'नाना' कहकर बुलाती थी, और बाद में यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड पर भी 'नाना पाटेकर' ही दर्ज है।
कौन हैं नाना पाटेकर की पत्नी?
साल 1978 में उन्होंने थिएटर कलाकार नीलकांती पाटेकर से शादी की थी। उस समय उनकी शादी का कुल खर्च सिर्फ 750 रुपये आया था। शादी के शुरुआती दिनों में नीलकांती एक बैंक में अधिकारी थीं और उनकी सैलरी 2500 रुपये महीना हुआ करती थी, जबकि नाना को तब एक शो के लिए मात्र 50 रुपये मिलते थे।
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पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलिप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि उनका जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।
नाना पाटेकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि! https://t.co/RHzo8gRfow— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
Nana Patekar Death News Live Updates: पुणे में होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान दी जाएगी विदाई
अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा स्थित उनके घर पर 5:20 बजे गंभीर कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। उन्हें बचाने के लिए 45 मिनट तक सीपीआर दिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। मामले में एमएलसी दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के उन अभिनेताओं में शुमार रहे जिन्होंने गंभीर, दमदार और अलग तरह के किरदारों से अपनी पहचान बनाई। ‘उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री समेत कई बड़े सम्मान मिले हैं।
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