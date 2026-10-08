Nana Patekar Death News Live Updates: पुणे में होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान दी जाएगी विदाई

01:07 PM, 08-Oct-2026 दया नायक ने भी किया याद रिटायर्ड असिस्टेंट पुलिस कमिशनर दया नायक ने भी नाना काे श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा- 'यकीन करना मुश्किल है कि नाना अब हमारे बीच नहीं हैं। हम कुछ ही दिन पहले मिले थे।' दया ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें नाना उन्हें गले लगाते नजर आए।

बता दें कि नाना ने साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'अब तक छप्पन' में अपने किरदार की प्रेरणा दया नायक को बताया था।

I can’t quite believe you are gone… we spoke just a few days ago, and somehow the thought that that was our last conversation feels impossible to believe.. ..such a wonderfully versatile actor and the extraordinary way you inhabited every character you played. You inspired me while playing a character inspired by me..you didn’t simply portray a police officer—you made people understand the person behind the uniform, the pressures, the humanity and what it truly means to be a police officer. And you did it with such honesty and depth.. But beyond the actor was the friend—the Nana I could always count on. Warm, dependable, generous and always there when it mattered. I will miss you terribly. I feel incredibly lucky to have known you, and most of all, to have called you my friend and brother.. Till we meet again, Nana.. You will be deeply missed and fondly remembered, always. Om Shanti 🙏 — DAYA NAYAK (@DayaBNayak) October 8, 2026 रिटायर्ड असिस्टेंट पुलिस कमिशनर दया नायक ने भी नाना काे श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा- 'यकीन करना मुश्किल है कि नाना अब हमारे बीच नहीं हैं। हम कुछ ही दिन पहले मिले थे।' दया ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें नाना उन्हें गले लगाते नजर आए।बता दें कि नाना ने साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'अब तक छप्पन' में अपने किरदार की प्रेरणा दया नायक को बताया था।

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12:30 PM, 08-Oct-2026 कैसे विश्वनाथ से नाना बने अभिनेता, 750 रुपये में की थी शादी नाना पाटेकर का असली नाम क्या था?

उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। बचपन में उनकी एक छोटी बहन उन्हें प्यार से 'नाना' कहकर बुलाती थी, और बाद में यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड पर भी 'नाना पाटेकर' ही दर्ज है।



कौन हैं नाना पाटेकर की पत्नी?

साल 1978 में उन्होंने थिएटर कलाकार नीलकांती पाटेकर से शादी की थी। उस समय उनकी शादी का कुल खर्च सिर्फ 750 रुपये आया था। शादी के शुरुआती दिनों में नीलकांती एक बैंक में अधिकारी थीं और उनकी सैलरी 2500 रुपये महीना हुआ करती थी, जबकि नाना को तब एक शो के लिए मात्र 50 रुपये मिलते थे।



यहां पढ़ें और किस्से: नाना पाटेकर: कैसे विश्वनाथ से नाना बने अभिनेता, मात्र 750 रुपये में की थी शादी; पढ़ें किस्से उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। बचपन में उनकी एक छोटी बहन उन्हें प्यार से 'नाना' कहकर बुलाती थी, और बाद में यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड पर भी 'नाना पाटेकर' ही दर्ज है।साल 1978 में उन्होंने थिएटर कलाकार नीलकांती पाटेकर से शादी की थी। उस समय उनकी शादी का कुल खर्च सिर्फ 750 रुपये आया था। शादी के शुरुआती दिनों में नीलकांती एक बैंक में अधिकारी थीं और उनकी सैलरी 2500 रुपये महीना हुआ करती थी, जबकि नाना को तब एक शो के लिए मात्र 50 रुपये मिलते थे।

12:25 PM, 08-Oct-2026 पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि उनका जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।

नाना पाटेकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि! https://t.co/RHzo8gRfow — Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि उनका जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।

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