JEE Main 2021 Live : केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक लाइव, बोले- तीसरे चरण की जेईई परीक्षाएं 20 जुलाई से होंगी

वहीं, नई आयोजन तिथियों और परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने समेत अन्य सहयोग के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ निशंक ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी धन्यवाद दिया। साथ ही धैर्य रखने के लिए अभिभावकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, उन्होंने सभी छात्रों को शुभकामनाएं भी दीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पूरा संबोधन यहां सुना जा सकता है।

Under the guidance of Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji, for the safety and bright future of our students, National Testing Agency will be holding the JEE (Main)-2021 Examination. @PMOIndia @HMOIndia @PIB_India @MIB_India @DDNewslive @EduMinOfIn https://t.co/n06cT7pywk