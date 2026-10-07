जेईई एडवांस्ड 2026: शीर्ष 500 में से 365 ने चुना कंप्यूटर विज्ञान, कौन सा आईआईटी रहा टॉपर्स की पहली पसंद?

महिला उम्मीदवारों के प्रदर्शन में क्या खास रहा?

रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में आईआईटी जेईई एडवांस्ड प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों की सफलता दर सबसे अधिक रही।

इस साल सफल महिला उम्मीदवारों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई।

पिछले छह वर्षों में यह पहली बार है, जब सफल महिला उम्मीदवारों की संख्या 10,000 से ज्यादा हुई है।



संयुक्त कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट हर साल उस आईआईटी की ओर से तैयार की जाती है, जो जेईई एडवांस्ड का आयोजन करता है। इसमें सीटों की संख्या, शाखाओं में प्रवेश के बदलाव और छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े आंकड़ों का विस्तृत विवरण दिया जाता है।



रिपोर्ट में बताया गया कि प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध सीटों की संख्या की तुलना में कम से कम दोगुने उम्मीदवार सफल हों, यह सुनिश्चित करने के लिए योग्यता मानदंड में ढील दी गई थी।



रिपोर्ट में कहा गया, “योग्यता मानदंड में ढील दी गई, ताकि प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध सीटों की तुलना में कम से कम दोगुने उम्मीदवार सफल हो सकें।”

