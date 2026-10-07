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नीट यूजी: ओडिशा में राउंड तीन के लिए सीट आवंटन जारी, एमबीबीएस-बीडीएस में किसे मिली सीटें? देखें पूरी सूची

Wed, 07 Oct 2026 01:06 PM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 07 Oct 2026 01:06 PM IST
सार

ओडिशा नीट यूजी 2026 राउंड 3 का अस्थायी सीट आवंटन परिणाम जारी हो गया है। एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए उम्मीदवार सीट आवंटन सूची देख सकते हैं। सूची में नीट रैंक, राज्य रैंक, कॉलेज, पाठ्यक्रम और रिपोर्टिंग की जानकारी दी गई है। अंतिम सीट आवंटन परिणाम 8 अक्तूबर को जारी होगा।

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Odisha NEET UG 2026 Round 3 Seat Allotment Released for MBBS and BDS, Check Result Here
NLC India Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति ने नीट यूजी 2026 के राउंड 3 का अस्थायी सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। यह सीट आवंटन एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने राउंड 3 की काउंसलिंग में हिस्सा लिया था और अपनी पसंद के कॉलेज व पाठ्यक्रम चुने थे, वे अपना सीट आवंटन परिणाम देख सकते हैं। उम्मीदवार ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीट आवंटन की सूची डाउनलोड कर सकते हैं। इस सूची में उम्मीदवार का नीट रैंक, राज्य रैंक और किस राउंड में कौन सी सीट मिली, इसकी जानकारी दी गई है।
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ओडिशा नीट यूजी राउंड 3 की अस्थायी सीट आवंटन सूची में उम्मीदवार से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी गई हैं। इसमें नीट रैंक, राज्य रैंक, आवेदन संख्या, श्रेणी और कोटा शामिल हैं। इसके साथ ही पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में हुए सीट आवंटन की जानकारी भी दी गई है। उम्मीदवार को कौन सा कॉलेज या संस्थान मिला है और किस पाठ्यक्रम में सीट मिली है, यह भी सूची में देखा जा सकता है। इसके अलावा यह जानकारी भी दी गई है कि उम्मीदवार ने आवंटित कॉलेज में जाकर रिपोर्ट किया है या नहीं। इसलिए उम्मीदवारों को सूची डाउनलोड करने के बाद अपनी सभी जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए।
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राउंड 3 का परिणाम कैसे डाउनलोड करें?

सीट आवंटन परिणाम डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग वाले भाग में जाएं। यहां ‘सार्वजनिक सूचनाएं’ वाले हिस्से में तीसरे राउंड के लिए पात्र उम्मीदवारों की राज्य रैंक के अनुसार अस्थायी आवंटित उम्मीदवारों की सूची वाले लिंक पर क्लिक करें। लिंक खुलने के बाद सीट आवंटन की पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगी। उम्मीदवार इस सूची में अपना नाम या रैंक देखकर परिणाम की पुष्टि कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
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अंतिम सीट आवंटन कब जारी होगा?

ओडिशा नीट यूजी 2026 राउंड 3 का अंतिम सीट आवंटन परिणाम 8 अक्तूबर 2026 को जारी किया जाएगा। इससे पहले अस्थायी सीट आवंटन को लेकर उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति या सवाल भेजने का मौका दिया गया है। अस्थायी आवंटन के संबंध में सवाल या आपत्ति 7 अक्तूबर 2026 तक भेजी जा सकती है। वहीं, जिन उम्मीदवारों को राउंड 3 में सीट मिली है और वे अपनी सीट वापस लेना या काउंसलिंग प्रक्रिया से इस्तीफा देना चाहते हैं, उनके लिए भी अंतिम तारीख 7 अक्तूबर 2026 है।

राउंड 3 में कौन सी तारीख सबसे जरूरी है?

ओडिशा नीट यूजी राउंड 3 की पसंद भरने की प्रक्रिया 4 अक्तूबर 2026 को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद 6 अक्तूबर को अस्थायी सीट आवंटन जारी किया गया। 7 अक्तूबर तक उम्मीदवार अस्थायी आवंटन से जुड़े सवाल भेज सकते हैं और इसी दिन तक आवंटित सीट से वापस लेने या इस्तीफा देने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके बाद 8 अक्तूबर 2026 को अंतिम सीट आवंटन परिणाम जारी होगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सभी सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें और तय समय सीमा के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी करें।
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