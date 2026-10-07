नीट पीजी काउंसलिंग 2026: 12 अक्तूबर से शुरू होगा पहले चरण के लिए पंजीकरण, जारी हुआ कार्यक्रम, नोट करें तिथियां
नीट पीजी 2026 में सफल उम्मीदवारों के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण की प्रक्रिया 10 अक्तूबर से शुरू होगी, जबकि पंजीकरण 12 अक्तूबर से किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को तय समय में पंजीकरण, पसंद भरने और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
विस्तार
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पीजी 2026 की काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। नीट पीजी परीक्षा में सफल उम्मीदवार इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। काउंसलिंग के तहत अखिल भारतीय कोटा और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के अंतर्गत आने वाली अन्य सीटों पर स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाएगा। पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 10 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। वहीं उम्मीदवार 12 अक्तूबर से पंजीकरण और शुल्क भुगतान कर सकेंगे।
कितने चरणों में चलेगी नीट पीजी काउंसलिंग?
काउंसलिंग प्रक्रिया पहले, दूसरे और तीसरे चरण के अलावा रिक्त बची सीटों के लिए विशेष रिक्ति चरण में पूरी होगी।
|प्रक्रिया
|पहला चरण
|दूसरा चरण
|तीसरा चरण
|विशेष रिक्ति चरण
|सीटों की सूची का सत्यापन
|10-12 अक्तूबर 2026
|6-7 नवंबर 2026
|25-26 नवंबर 2026
|15 दिसंबर 2026
|पंजीकरण और शुल्क भुगतान
|12-21 अक्तूबर 2026
|6-11 नवंबर 2026
|26 नवंबर-1 दिसंबर 2026
|16-21 दिसंबर 2026
|पसंद भरना और लॉक करना
|13-22 अक्तूबर 2026
|7-12 नवंबर 2026
|27 नवंबर-2 दिसंबर 2026
|16-21 दिसंबर 2026
|सीट आवंटन की प्रक्रिया
|22-23 अक्तूबर 2026
|12-13 नवंबर 2026
|2-3 दिसंबर 2026
|22-23 दिसंबर 2026
|सीट आवंटन परिणाम
|24 अक्तूबर 2026
|14 नवंबर 2026
|4 दिसंबर 2026
|24 दिसंबर 2026
|रिपोर्टिंग/दाखिला
|26 अक्तूबर-2 नवंबर 2026
|16-23 नवंबर 2026
|5-12 दिसंबर 2026
|24-31 दिसंबर 2026
|दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों के आंकड़ों का सत्यापन
|3 नवंबर 2026
|24 नवंबर 2026
|14 दिसंबर 2026
|-
पंजीकरण कैसे करना होगा?
नीट पीजी काउंसलिंग में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके लिए ये चरण पूरे करने होंगे:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्नातकोत्तर चिकित्सा काउंसलिंग वाले हिस्से में जाएं।
- नीट पीजी 2026 काउंसलिंग पंजीकरण के लिंक पर क्लिक करें।
- नए पंजीकरण का विकल्प चुनें।
- नीट पीजी 2026 से जुड़ी जानकारी, व्यक्तिगत विवरण और संपर्क संबंधी जानकारी दर्ज करें।
- जरूरी प्रवेश विवरण तैयार करें।
- काउंसलिंग आवेदन पत्र भरें।
- निर्धारित प्रारूप में जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- लागू पंजीकरण शुल्क और सुरक्षा राशि जमा करें।
- आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के लिए पुष्टि पृष्ठ सुरक्षित रख लें।
- आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए।
काउंसलिंग के बाद सीट कैसे मिलेगी?
- पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और संस्थान भरने होंगे।
- इसके बाद पसंद को तय समय के भीतर लॉक करना होगा।
- सीट का आवंटन उम्मीदवार की नीट पीजी रैंक, श्रेणी, भरी गई पसंद और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा।
- इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी सीट आवंटन का परिणाम जारी करेगी।
- इसलिए पसंद भरते समय उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार विकल्प सावधानी से चुनने चाहिए।
नीट पीजी काउंसलिंग की फीस कितनी है?
काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क के साथ लागू वापसी योग्य सुरक्षा राशि भी जमा करनी होगी।
|श्रेणी/संस्थान
|गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क
|वापसी योग्य सुरक्षा राशि
|50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा/केंद्रीय विश्वविद्यालय - सामान्य
|1,000 रुपये
|25,000 रुपये
|50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा/केंद्रीय विश्वविद्यालय - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग
|500 रुपये
|10,000 रुपये
|मानित विश्वविद्यालय - सभी वर्ग
|5,000 रुपये
|2,00,000 रुपये
परीक्षा में कितने उम्मीदवार शामिल हुए?
- नीट पीजी 2026 की परीक्षा 30 अगस्त को कंप्यूटर आधारित माध्यम से आयोजित की गई थी।
- परीक्षा के लिए 2,73,096 उम्मीदवार पंजीकृत थे।
- इनमें से 2,65,980 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए।
- परीक्षा का आयोजन 339 शहरों के 1,111 केंद्रों पर किया गया था।
- एनबीईएमएस ने नीट पीजी 2026 का परिणाम 24 सितंबर को घोषित किया था।
अब सफल उम्मीदवारों के लिए अगला महत्वपूर्ण चरण काउंसलिंग है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को तय तारीखों के भीतर पंजीकरण, शुल्क भुगतान, पसंद भरने और पसंद लॉक करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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