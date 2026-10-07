नीट पीजी काउंसलिंग 2026: 12 अक्तूबर से शुरू होगा पहले चरण के लिए पंजीकरण, जारी हुआ कार्यक्रम, नोट करें तिथियां

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पीजी 2026 की काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। नीट पीजी परीक्षा में सफल उम्मीदवार इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। काउंसलिंग के तहत अखिल भारतीय कोटा और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के अंतर्गत आने वाली अन्य सीटों पर स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाएगा। पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 10 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। वहीं उम्मीदवार 12 अक्तूबर से पंजीकरण और शुल्क भुगतान कर सकेंगे।

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