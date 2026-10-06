नोबेल पुरस्कार 2026: आखिर कैसे चुना जाता है विजेता, नामांकन से एलान तक क्या है पूरी प्रक्रिया?

हर साल नोबेल पुरस्कारों के एलान का इंतजार दुनिया भर में रहता है। पुरस्कारों की घोषणा से पहले संभावित नामों को लेकर भी चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति या संस्था का नोबेल पुरस्कार तक पहुंचना आसान प्रक्रिया नहीं है। नामांकन से लेकर अंतिम चयन तक कई चरण होते हैं। इसमें विशेषज्ञों की मदद से उम्मीदवारों के काम और उनके प्रभाव की गहन जांच की जाती है। इसके बाद संबंधित पुरस्कार देने वाली संस्था अंतिम विजेता का चयन करती है।

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नोबेल पुरस्कार केवल बड़ी पुरस्कार राशि के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसे इसलिए भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में माना जाता है क्योंकि इसमें ऐसे योगदान को सम्मान दिया जाता है, जिसका मानवता पर असाधारण और लंबे समय तक प्रभाव पड़ा हो।