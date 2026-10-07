पंजाब बोर्ड: 10वीं-12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू, बिना लेट फीस 23 अक्तूबर तक मौका
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की 2027 बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म और फीस जमा करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तारीख 23 अक्तूबर 2026 है। पढ़ें पूरी जानकारी...
विस्तार
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) ने फरवरी/मार्च 2027 में होने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने और फीस जमा करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नियमित विद्यार्थियों के लिए स्कूल परीक्षा फॉर्म तैयार कर फीस जमा कर सकते हैं। यह कार्यक्रम सरकारी, मान्यता प्राप्त, संबद्ध और संबंधित स्कूलों में पढ़ने वाले नियमित विद्यार्थियों पर लागू है।
बिना लेट फीस कब तक जमा होगा फॉर्म?
बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परीक्षा फॉर्म और निर्धारित फीस जमा करने की अंतिम तारीख 23 अक्तूबर 2026 है। इसके बाद अलग-अलग चरणों में विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा करने की सुविधा दी गई है।
|विलंब शुल्क
|ऑनलाइन फॉर्म और फीस जमा करने की अंतिम तारीख
|ऑफलाइन चालान की अंतिम तारीख
|कोई विलंब शुल्क नहीं
|23 अक्तूबर 2026
|29 अक्तूबर 2026
|₹500
|31 अक्तूबर 2026
|6 नवंबर 2026
|₹1,000
|10 नवंबर 2026
|17 नवंबर 2026
|₹1,500
|18 नवंबर 2026
|25 नवंबर 2026
|₹2,000
|26 नवंबर 2026
|3 दिसंबर 2026
स्कूल ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या बैंक चालान बनाकर ऑफलाइन फीस जमा कर सकते हैं। हालांकि, ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान के लिए अलग-अलग अंतिम तारीखें निर्धारित की गई हैं।
10वीं के विद्यार्थियों को कितनी फीस देनी होगी?
नियमित 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कुल परीक्षा शुल्क ₹2,000 निर्धारित किया गया है। इसमें ₹1,650 परीक्षा शुल्क और ₹350 हार्ड कॉपी व डिजिटाइज्ड सॉफ्ट कॉपी के लिए शामिल हैं। अतिरिक्त विषय लेने वाले विद्यार्थियों को, जहां लागू हो, प्रति अतिरिक्त विषय ₹550 देने होंगे।
12वीं की परीक्षा फीस कितनी है?
नियमित 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कुल निर्धारित परीक्षा शुल्क ₹2,450 है। इसमें ₹2,050 परीक्षा शुल्क और ₹400 हार्ड कॉपी व डिजिटाइज्ड सॉफ्ट कॉपी के लिए हैं। अतिरिक्त विषय के लिए प्रति विषय ₹550 शुल्क निर्धारित है।
|शुल्क का विवरण
|10वीं
|12वीं
|परीक्षा शुल्क
|₹1,650
|₹2,050
|हार्ड कॉपी व डिजिटाइज्ड सॉफ्ट कॉपी
|₹350
|₹400
|कुल शुल्क
|₹2,000
|₹2,450
|अतिरिक्त विषय
|₹550 प्रति विषय
|₹550 प्रति विषय
2027 की परीक्षा कब होगी?
पंजाब बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी-मार्च 2027 में प्रस्तावित हैं। हालांकि, विषयवार परीक्षा तारीखों की विस्तृत समय-सारणी अभी जारी नहीं हुई है। बोर्ड बाद में अलग से परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा। इसलिए विद्यार्थियों को फिलहाल परीक्षा फॉर्म और फीस जमा करने की तारीखों को परीक्षा की वास्तविक तारीखों से अलग समझना चाहिए।
75 फीसदी उपस्थिति जरूरी
बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 75 फीसदी उपस्थिति की शर्त भी दोहराई है। यह लिखित के साथ-साथ प्रायोगिक परीक्षाओं में शामिल होने की पात्रता के लिए भी जरूरी है।
ऐसे में विद्यार्थियों को समय पर परीक्षा फॉर्म भरने और फीस जमा करने के साथ अपनी उपस्थिति की शर्त भी पूरी करनी होगी। स्कूलों को भी पात्र विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म निर्धारित समय सीमा में जमा कराने होंगे।
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