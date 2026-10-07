पंजाब बोर्ड: 10वीं-12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू, बिना लेट फीस 23 अक्तूबर तक मौका

75 फीसदी उपस्थिति जरूरी

बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 75 फीसदी उपस्थिति की शर्त भी दोहराई है। यह लिखित के साथ-साथ प्रायोगिक परीक्षाओं में शामिल होने की पात्रता के लिए भी जरूरी है।



ऐसे में विद्यार्थियों को समय पर परीक्षा फॉर्म भरने और फीस जमा करने के साथ अपनी उपस्थिति की शर्त भी पूरी करनी होगी। स्कूलों को भी पात्र विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म निर्धारित समय सीमा में जमा कराने होंगे।