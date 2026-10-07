नोबेल पुरस्कार 2026: रसायन में हेनरी कागन और केन्सो सोई को नोबेल, ऑटोकैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान

1901 से दिया जा रहा रसायन में यह पुरस्कार

नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मानों में शामिल है। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है और इसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज प्रदान करती है। एक पुरस्कार अधिकतम तीन विजेताओं के बीच साझा किया जा सकता है।

पिछले वर्ष किसे मिला था रसायन में नोबेल?

पिछले वर्ष (2025 में) रसायन विज्ञान का पुरस्कार संयुक्त रूप से जापान के सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के ओमर एम. यागी को दिया गया था। साल 1901 से 2025 के बीच 198 व्यक्तियों को 117 रसायन विज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं।

कौन सी संस्था किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है?

नोबेल पुरस्कार अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग संस्थाओं की ओर से दिए जाते हैं।

श्रेणी पुरस्कार देने वाली संस्था भौतिकी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज रसायन विज्ञान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज शरीर क्रिया विज्ञान/चिकित्सा करोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली साहित्य स्वीडिश एकेडमी शांति नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी आर्थिक विज्ञान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

2026 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा कब होगी?

तारीख नोबेल पुरस्कार की श्रेणी 5 अक्तूबर 2026 शरीर क्रिया विज्ञान/चिकित्सा 6 अक्तूबर 2026 भौतिकी 7 अक्तूबर 2026 रसायन विज्ञान 8 अक्तूबर 2026 साहित्य 9 अक्तूबर 2026 शांति 12 अक्तूबर 2026 आर्थिक विज्ञान

2026 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला?

इस साल नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 5 अक्तूबर को मेडिसिन के पुरस्कार से हुई। इसके बाद 6 अक्तूबर को फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार का एलान किया गया। 2026 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार फ्रांसिस हैल्जेन को आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में उनके योगदान और उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए दिया गया है। उन्होंने अंटार्कटिका की विशाल बर्फ को एक विशाल कण डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की अवधारणा को साकार करने में अहम भूमिका निभाई। पूरी जानकारी पढ़ें...

2026 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला?

फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के लिए कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को संयुक्त रूप से चुना गया है। तीनों वैज्ञानिकों को प्रकाश से नियंत्रित होने वाले आयन चैनलों और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया है। पूरी जानकारी पढ़ें...