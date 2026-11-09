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जेनी प्रकरण: आरोपों को लेकर बोले हरक सिंह, एक भी दाग साबित हुआ तो राजनीति से संन्यास लूंगा, भाजपा को दी चुनौती

Mon, 09 Nov 2026 09:58 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 09 Nov 2026 09:58 PM IST
सार

जेनी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मामले की दोबारा जांच कराने की चुनौती देते हुए भाजपा पर उनकी छवि खराब करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

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Harak singh rawat challenges BJP over jenny case says he will quit politics If proven guilty
जेनी प्रकरण को लेकर हरक सिंह का पलटवार - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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जेनी प्रकरण को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने जेनी प्रकरण में भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि एक दाग भी साबित हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। न्यायालय की देखरेख में ईमानदारी से प्रकरण की दोबारा से जांच करा लो, यदि मैं ईमानदारी निकला तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। रावत ने दावा किया है कि दून अस्पताल के रिकाॅर्ड में जेनी के बेटे के पिता का नाम बबलू दर्ज है।

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हरक सिंह रावत ने कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार ने उनकी छवि खराब करने के लिए जेनी प्रकरण का षड़यंत्र रचा है। न्यायालय की देखरेख में फिर से भाजपा नेताओं के साथ मेरी भी डीएनए जांच करा लो।

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उन्होंने कहा, 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से मैंने आग्रह किया था कि नारी निकेलन में जेनी से मीडिया को मिलने की अनुमति दी जाए, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। यदि इस प्रकरण में गलत होता तो मेरा हौसला टूट जाता। जब मैं गलत नहीं हूं तो आक्रामक होकर बोलता हूं। उत्तराखंड सहित पूरा देश अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग कर रहा है। इस आवाज को दबाने के लिए जेनी प्रकरण को उछाला जा रहा है। जबकि सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है।

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