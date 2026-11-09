आईपीएल 2027 ट्रेड: आठ खिलाड़ियों की अदला-बदली ने चौंकाया; जानें कौन छोड़ेंगे पुरानी टीम और किसके लिए खेलेंगे?
आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो ने समीकरण दिलचस्प कर दिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चार खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है। इन बदलावों से ट्रेड से जुड़ी सभी टीमों का संयोजन प्रभावित होगा। साथ ही आगे भी कुछ चौंकाने वाले फैसले आ सकते हैं...
विस्तार
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। आगामी सत्र के लिए फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को मजबूत करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में कई बड़े खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी और कुलदीप यादव के लखनऊ सुपर जाएंट्स में जाने की है। वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चार खिलाड़ियों का बड़ा ट्रेड हुआ है।
इस ट्रेड विंडो में कुल आठ खिलाड़ियों की टीमें बदली हैं। इनमें भारतीय खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के विदेशी क्रिकेटर भी शामिल हैं। पंत से लेकर लियाम लिविंगस्टोन तक, इन खिलाड़ियों के टीम बदलने से आगामी आईपीएल में कई फ्रेंचाइजी का समीकरण बदल सकता है। आइए जानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में गया और उसके लिए कितनी रकम तय हुई।
1. ऋषभ पंत
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पुरानी टीम: लखनऊ सुपर जाएंट्स
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नई टीम: दिल्ली कैपिटल्स
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ट्रेड वैल्यू: 15 करोड़ रुपये
ऋषभ पंत आईपीएल 2027 से पहले सबसे चर्चित ट्रेड का हिस्सा बने हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हुई है। पंत इससे पहले दिल्ली की कप्तानी कर चुके हैं और इसी फ्रेंचाइजी के साथ उन्होंने आईपीएल में अपनी पहचान बनाई थी। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में लखनऊ सुपर जाएंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा था। हालांकि, अब वह 15 करोड़ रुपये की ट्रेड वैल्यू के साथ दिल्ली लौट रहे हैं। इस तरह उनकी पिछली नीलामी कीमत के मुकाबले ट्रेड वैल्यू में 12 करोड़ रुपये का अंतर है। दिल्ली को उम्मीद होगी कि पंत की वापसी से टीम की बल्लेबाजी और नेतृत्व दोनों मजबूत होंगे।
2. कुलदीप यादव
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पुरानी टीम: दिल्ली कैपिटल्स
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नई टीम: लखनऊ सुपर जाएंट्स
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ट्रेड वैल्यू: 13.50 करोड़ रुपये
ऋषभ पंत के दिल्ली आने के साथ ही कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जाएंट्स का हिस्सा बन गए हैं। भारतीय टीम के प्रमुख बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप अपनी गेंदों में विविधता और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। लखनऊ को उम्मीद होगी कि कुलदीप उसकी स्पिन गेंदबाजी को नई मजबूती देंगे। उनकी 13.50 करोड़ रुपये की ट्रेड वैल्यू इस बात का संकेत है कि फ्रेंचाइजी उन्हें अपने गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा मान रही है। कुलदीप का अनुभव टीम के लिए काफी उपयोगी हो सकता है।
3. टी नटराजन
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पुरानी टीम: दिल्ली कैपिटल्स
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नई टीम: सनराइजर्स हैदराबाद
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ट्रेड वैल्यू: 5 करोड़ रुपये
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन की सनराइजर्स हैदराबाद में वापसी हुई है। वह पहले भी इस फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं और डेथ ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर के लिए पहचान बना चुके हैं। नटराजन की सबसे बड़ी ताकत दबाव के समय सटीक गेंदबाजी करना है। हैदराबाद को उनसे आखिरी ओवरों में विकेट निकालने और रन रोकने की उम्मीद होगी। दिल्ली से हैदराबाद जाने के इस ट्रेड की कीमत पांच करोड़ रुपये तय हुई है।
4. जीशान अंसारी
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पुरानी टीम: सनराइजर्स हैदराबाद
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नई टीम: दिल्ली कैपिटल्स
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ट्रेड वैल्यू: 40 लाख रुपये
टी नटराजन के बदले दिल्ली कैपिटल्स ने लेग स्पिनर जीशान अंसारी को अपनी टीम में शामिल किया है। 26 वर्षीय जीशान अपनी लेग स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। दिल्ली को उनसे स्पिन विभाग में अतिरिक्त विकल्प मिलने की उम्मीद होगी। नटराजन के जाने के बाद टीम ने जीशान को शामिल करके अपनी गेंदबाजी में संतुलन बनाने की कोशिश की है। उनकी ट्रेड वैल्यू 40 लाख रुपये है।
5. लियाम लिविंगस्टोन
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पुरानी टीम: सनराइजर्स हैदराबाद
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नई टीम: चेन्नई सुपर किंग्स
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ट्रेड वैल्यू: 6 करोड़ रुपये
इंग्लैंड के विस्फोटक ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते दिखाई देंगे। वह बड़े शॉट लगाने के साथ-साथ उपयोगी स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उनकी मौजूदगी से चेन्नई के मध्यक्रम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। लिविंगस्टोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मैदान के किसी भी हिस्से में बड़े शॉट लगा सकते हैं। इसके अलावा वह जरूरत के अनुसार ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों तरह की गेंदबाजी कर सकते हैं। चेन्नई ने उन्हें छह करोड़ रुपये की ट्रेड वैल्यू पर अपने साथ जोड़ा है।
6. खलील अहमद
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पुरानी टीम: चेन्नई सुपर किंग्स
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नई टीम: सनराइजर्स हैदराबाद
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ट्रेड वैल्यू: 4.8 करोड़ रुपये
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद पहुंच गए हैं। खलील के पास नई गेंद से स्विंग कराने और शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता है। उनकी वापसी से हैदराबाद के तेज गेंदबाजी विभाग को एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। बाएं हाथ का तेज गेंदबाज होने के कारण वह टीम के गेंदबाजी आक्रमण में विविधता भी ला सकते हैं। खलील की ट्रेड वैल्यू 4.8 करोड़ रुपये रखी गई है।
7. जैक एडवर्ड्स
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पुरानी टीम: सनराइजर्स हैदराबाद
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नई टीम: चेन्नई सुपर किंग्स
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ट्रेड वैल्यू: 3 करोड़ रुपये
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स भी चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए हैं। तीन करोड़ रुपये की ट्रेड वैल्यू वाले एडवर्ड्स टीम को ऑलराउंड विकल्प दे सकते हैं। वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता रखते हैं। चेन्नई के लिए उनका शामिल होना विदेशी खिलाड़ियों के विकल्पों को बढ़ाने के लिहाज से अहम हो सकता है। टीम उन्हें जरूरत के हिसाब से अलग-अलग भूमिकाओं में इस्तेमाल कर सकती है।
8. नाथन एलिस
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पुरानी टीम: चेन्नई सुपर किंग्स
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नई टीम: सनराइजर्स हैदराबाद
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ट्रेड वैल्यू: 2 करोड़ रुपये
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद में चले गए हैं। एलिस टी20 क्रिकेट के विशेषज्ञ गेंदबाज माने जाते हैं। उनकी धीमी गेंदें, यॉर्कर और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। हैदराबाद को उम्मीद होगी कि एलिस के आने से आखिरी ओवरों में गेंदबाजी की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी। उनकी ट्रेड वैल्यू दो करोड़ रुपये है।
आईपीएल 2027 से पहले सभी आठ खिलाड़ियों की ट्रेड लिस्ट
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खिलाड़ी
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पुरानी टीम
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नई टीम
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ट्रेड वैल्यू
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ऋषभ पंत
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LSG
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DC
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15 करोड़
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कुलदीप यादव
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DC
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LSG
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13.50 करोड़
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टी नटराजन
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DC
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SRH
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5 करोड़
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जीशान अंसारी
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SRH
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DC
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40 लाख
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लियाम लिविंगस्टोन
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SRH
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CSK
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6 करोड़
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खलील अहमद
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CSK
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SRH
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4.8 करोड़
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जैक एडवर्ड्स
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SRH
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CSK
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3 करोड़
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नाथन एलिस
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CSK
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SRH
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2 करोड़
हार्दिक-अर्शदीप की अदला-बदली से संख्या होगी 10
आईपीएल के आगामी सीजन से पहले एक ऐसे बड़े ट्रेड की चर्चा है, जो लीग के इतिहास की सबसे बड़ी अदला-बदली में से एक साबित हो सकता है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल हो सकते हैं, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन सकते हैं। न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों फ्रेंचाइजी के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली पर सहमति लगभग बन चुकी है और अब सिर्फ आधिकारिक एलान बाकी है। अगर यह ट्रेड पूरा होता है तो आईपीएल ट्रेड के इतिहास में यह सबसे बड़े सौदों में शामिल होगा।
इस ट्रेड के तहत हार्दिक पंजाब किंग्स में कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुआई में खेलते नजर आ सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक, हार्दिक इस फैसले से खुश हैं और उन्हें टीम में शामिल करने का निर्णय कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग ने मिलकर लिया है। वहीं, पंजाब के लिए लंबे समय से खेल रहे अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में नई शुरुआत कर सकते हैं। अर्शदीप को रिलीज करना पंजाब के मालिकों के लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन कप्तान और कोच की सहमति के बाद इस ट्रेड को आगे बढ़ाया गया।