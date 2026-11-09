आईपीएल 2027 ट्रेड: आठ खिलाड़ियों की अदला-बदली ने चौंकाया; जानें कौन छोड़ेंगे पुरानी टीम और किसके लिए खेलेंगे?

हार्दिक-अर्शदीप की अदला-बदली से संख्या होगी 10



आईपीएल के आगामी सीजन से पहले एक ऐसे बड़े ट्रेड की चर्चा है, जो लीग के इतिहास की सबसे बड़ी अदला-बदली में से एक साबित हो सकता है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल हो सकते हैं, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन सकते हैं। न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों फ्रेंचाइजी के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली पर सहमति लगभग बन चुकी है और अब सिर्फ आधिकारिक एलान बाकी है। अगर यह ट्रेड पूरा होता है तो आईपीएल ट्रेड के इतिहास में यह सबसे बड़े सौदों में शामिल होगा।

इस ट्रेड के तहत हार्दिक पंजाब किंग्स में कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुआई में खेलते नजर आ सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक, हार्दिक इस फैसले से खुश हैं और उन्हें टीम में शामिल करने का निर्णय कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग ने मिलकर लिया है। वहीं, पंजाब के लिए लंबे समय से खेल रहे अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में नई शुरुआत कर सकते हैं। अर्शदीप को रिलीज करना पंजाब के मालिकों के लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन कप्तान और कोच की सहमति के बाद इस ट्रेड को आगे बढ़ाया गया।