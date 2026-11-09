{"_id":"6af16e347353997c8005d6d5","slug":"only-gambhir-to-remain-with-india-odi-team-after-3rd-nz-odi-as-batting-bowling-coaches-join-test-preparations-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"तीसरे वनडे के बाद टीम इंडिया में क्यों होगा बंटवारा?: अकेले रह जाएंगे गौतम गंभीर! कहां जाएंगे कोटक और मोर्कल?","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद बदलाव देखने को मिलेगा। बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल वनडे टीम का साथ छोड़कर टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटेंगे। वहीं, मुख्य कोच गौतम गंभीर और स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले वनडे टीम के साथ बने रहेंगे। हालांकि, कोचिंग स्टाफ के सदस्यों के जाने का अंतिम फैसला गंभीर ही करेंगे। विज्ञापन



भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज 15 नवंबर को समाप्त होगी। इसके ठीक चार दिन बाद 19 नवंबर से दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होनी है। ऐसे में भारतीय टीम सीमित ओवरों की सीरीज के साथ ही टेस्ट की तैयारी भी कर रही है। टेस्ट सीरीज से पहले भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीन मुकाबले खेले जा रहे हैं। विज्ञापन

Trending Videos

टेस्ट की तैयारी के लिए वेलिंगटन जाएंगे कोटक और मोर्कल

भारत ए टीम की जिम्मेदारी फिलहाल ऋषिकेश कानिटकर संभाल रहे हैं। टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए सितांशु कोटक और मोर्ने मोर्कल भी उनके साथ जुड़ेंगे। दूसरी ओर, गंभीर और बहुतुले वनडे टीम के साथ रहकर आखिरी दो मुकाबलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। कोटक ने सोमवार को हैमिल्टन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोचिंग स्टाफ की संभावित योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम फैसला गंभीर ही करेंगे।



कोटक ने कहा, ‘जाहिर है कि गौतम को यहां रहना होगा। वनडे विश्व कप आने वाला है, इसलिए वह यहीं रहेंगे और संभवत: साईराज भी यहीं रुकेंगे। मैं, मोर्ने और कुछ अन्य स्टाफ वेलिंगटन जाएंगे।’ उन्होंने आगे कहा, ‘यही योजना है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अंतिम फैसला गौतम ही करेंगे। इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा ही होने की संभावना है। हम कोशिश करेंगे कि खिलाड़ियों के कार्यभार, फिटनेस और अभ्यास को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकें।’

विज्ञापन

तीन तेज गेंदबाज भी टेस्ट टीम के साथ रुकेंगे

टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए भारतीय वनडे टीम के तीन तेज गेंदबाज भी न्यूजीलैंड में रुक सकते हैं। गुरनूर बराड़, आकिब नबी और अर्शदीप सिंह टेस्ट टीम के साथ नेट गेंदबाज और रिजर्व विकल्प के तौर पर जुड़ सकते हैं। कोटक ने कहा, ‘मुझे लगता है कि तीन गेंदबाज रुकेंगे। गुरनूर, शायद नबी और मुझे लगता है कि अर्शदीप भी रुक रहे हैं।’ टेस्ट टीम के कई खिलाड़ी आखिरी दो वनडे मुकाबलों की योजना का हिस्सा नहीं हैं। इनमें शुभमन गिल, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, अंशुल कंबोज और कुलदीप यादव शामिल हैं। ये खिलाड़ी टेस्ट सीरीज से पहले वेलिंगटन में लगने वाले तैयारी शिविर से जुड़ सकते हैं।

विज्ञापन