आईपीएल: पंजाब के लिए हार्दिक का ट्रेड फायदे का सौदा या बड़ी गलती? दिग्गजों ने रखी राय, अर्शदीप पर भी बोले

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पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में संभावित ट्रेड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हार्दिक को टीम की कप्तानी सौंपी गई तो फ्रेंचाइजी में मतभेद पैदा हो सकते हैं। वहीं, अभिनव मुकुंद ने अर्शदीप सिंह को छोड़ने के पंजाब के फैसले पर सवाल उठाए हैं। आकाश चोपड़ा का मानना है कि अर्शदीप के जाने से टीम की गेंदबाजी कमजोर होगी।

विज्ञापन आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह को लेकर ट्रेड डील की खबरें चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों फ्रेंचाइजी के बीच अदला-बदली पर सहमति बन गई है। इस डील के तहत हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स का हिस्सा बन सकते हैं, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में शामिल होंगे। हालांकि, इस ट्रेड को अभी बीसीसीआई की मंजूरी और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत और अभिनव मुकुंद ने इस संभावित ट्रेड पर अपनी राय रखी है। श्रीकांत ने तो यहां तक चेतावनी दी है कि अगर हार्दिक को पंजाब की कप्तानी सौंपी गई तो टीम में बिखराव हो सकता है।

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'हार्दिक को कप्तानी मिली तो बिखर जाएगी पंजाब की टीम'

पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है कि हार्दिक पांड्या के आने से पंजाब किंग्स को काफी फायदा होगा, लेकिन उन्हें टीम की कप्तानी नहीं सौंपी जानी चाहिए। श्रीकांत के मुताबिक, श्रेयस अय्यर ही टीम की कमान संभालते रहेंगे। उन्होंने कहा कि रिकी पोंटिंग ने श्रेयस को कप्तान बनाने के इरादे से टीम में शामिल किया था और ऐसे में हार्दिक को कप्तानी देने की कोई गुंजाइश नहीं है।



श्रीकांत ने कहा, 'हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स का कप्तान बनने की कोई संभावना नहीं है। श्रेयस अय्यर ही टीम की अगुआई करते रहेंगे। रिकी पोंटिंग ने अय्यर को इसलिए खरीदा था, क्योंकि वह उन्हें कप्तान बनाना चाहते थे। अगर हार्दिक को पंजाब की कप्तानी मिलती है तो टीम बिखर जाएगी। इससे वैसे ही विवाद पैदा हो सकते हैं, जैसे मुंबई इंडियंस के खेमे में देखने को मिले थे।'

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श्रीकांत ने सूर्यांश शेडगे पर भी उठाए सवाल

श्रीकांत ने पंजाब किंग्स के युवा खिलाड़ी सूर्यांश शेडगे को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने उन्हें ऑलराउंडर मानने से इनकार किया। सूर्यांश ने आईपीएल 2026 में पंजाब के लिए सात मुकाबलों में 158 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 175.55 रहा, लेकिन उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्हें आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टी20 टीम में भी खेलने का अवसर मिला था।



श्रीकांत ने कहा कि हार्दिक के आने से पंजाब के पास कई ऑलराउंडर हो जाएंगे। उनके मुताबिक, सूर्यांश को भारतीय टीम में मौका मिलने के बावजूद वह उन्हें ऑलराउंडर नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हार्दिक के आने से पंजाब की टीम और मजबूत होगी।

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अभिनव मुकुंद ने ट्रेड को बताया पंजाब के लिए सवालों से भरा

पूर्व भारतीय ओपनर अभिनव मुकुंद ने इस ट्रेड को मुंबई इंडियंस के लिए शानदार सौदा बताया, लेकिन पंजाब किंग्स के फैसले पर सवाल उठाए। उनका मानना है कि अर्शदीप जैसे प्रमुख गेंदबाज को छोड़ने से पंजाब की टीम का संतुलन प्रभावित हो सकता है। मुकुंद ने कहा कि पंजाब ने पिछले मेगा ऑक्शन में अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों पर बड़ी रकम खर्च की थी। ऐसे में अब अर्शदीप को ट्रेड करने का फैसला समझ से परे है। उन्होंने हार्दिक की भूमिका और श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में उनके खेलने को लेकर भी सवाल उठाए।



मुकुंद के मुताबिक, यह देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक सिर्फ ऑलराउंडर के तौर पर खेलने के लिए तैयार होंगे या नहीं। साथ ही, क्या श्रेयस और हार्दिक के बीच इस भूमिका को लेकर बातचीत हुई है, यह भी अहम होगा। उन्होंने कहा कि ये सभी बातें पर्दे के पीछे तय होती हैं।

स्टोइनिस की हो सकती है छुट्टी, सूर्यांश को भी कम मौके मिलने का खतरा

मुकुंद और श्रीकांत दोनों का मानना है कि हार्दिक के पंजाब में आने से ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस की टीम से विदाई हो सकती है। श्रीकांत ने कहा कि पंजाब को स्टोइनिस की जगह किसी अन्य तेज गेंदबाज को शामिल करना पड़ सकता है। वहीं, हार्दिक की मौजूदगी से सूर्यांश शेडगे को भी पहले की तरह मौके मिलने में मुश्किल हो सकती है। मुकुंद ने भी सूर्यांश के भविष्य को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सूर्यांश फिलहाल भारत के लिए ऑलराउंडर के तौर पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हार्दिक के आने से उनके खेलने के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।