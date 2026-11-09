क्या तीसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11: अर्शदीप की जगह खेलेंगे सिराज? रोहित के फॉर्म पर रहेगी नजर

भारत ने पहले वनडे में चार विकेट और दूसरे वनडे में सात विकेट से जीत दर्ज की थी। तीसरा मैच जीतने पर टीम पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर लेगी। शुभमन गिल के लिए भी यह मुकाबला अहम है, क्योंकि वह आखिरी दो वनडे में नहीं खेलेंगे और टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टीम से जुड़ेंगे। उनके बाद शेष दो मैचों में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे।दोनों टीमों के बीच अब तक 125 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 65 और न्यूजीलैंड ने 52 मैच जीते हैं। एक मुकाबला टाई रहा, जबकि सात मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला।

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह।

न्यूजीलैंड: टिम साइफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लाथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, जैकब डफी और क्रिश्चियन क्लार्क।