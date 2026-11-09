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Hindi News ›   Cricket ›   IND vs NZ Dream11 Prediction: India vs New Zealand Playing XI Team, Captain and Vice-Captain Players List

क्या तीसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11: अर्शदीप की जगह खेलेंगे सिराज? रोहित के फॉर्म पर रहेगी नजर

Mon, 09 Nov 2026 03:53 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैमिल्टन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैमिल्टन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 09 Nov 2026 03:53 PM IST
सार

 IND vs NZ Playing 11 Prediction Today Match भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। भारत शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे है। टीम की नजरें सीरीज जीतने पर होंगी, जबकि रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। तेज गेंदबाजों के लिए मददगार परिस्थितियों में भारत की प्लेइंग-11 में बदलाव की संभावना भी चर्चा में है।

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IND vs NZ Dream11 Prediction: India vs New Zealand Playing XI Team, Captain and Vice-Captain Players List
भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : ANI

विस्तार
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। भारतीय टीम शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे है। ऐसे में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम की नजरें तीसरा वनडे जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होंगी। हालांकि, इस मुकाबले में सबसे ज्यादा नजरें अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा पर रहेंगी, जो पहले दो मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम चोटों से परेशान है और उसके लिए वापसी करना आसान नहीं होगा।
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मुकाबला भारतीय समयानुसार मंगलवार सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। सेडन पार्क की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है। ठंडे और बारिश वाले मौसम में गेंद स्विंग होने के साथ अतिरिक्त उछाल भी ले सकती है। ऐसे में भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के सामने चुनौती होगी।
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IND vs NZ Dream11 Prediction: India vs New Zealand Playing XI Team, Captain and Vice-Captain Players List
रोहित शर्मा - फोटो : BCCI
रोहित के फॉर्म पर नजरें, क्या भारत बदलेगा प्लेइंग-11?
रोहित शर्मा पहले वनडे में खाता नहीं खोल सके थे, जबकि दूसरे मुकाबले में उन्होंने 23 रन बनाए। 39 वर्षीय रोहित के लिए तीसरा मैच अहम होगा। विराट कोहली ने दूसरे वनडे में शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और बाकी बल्लेबाजों को भी परिस्थितियों के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

भारत अपनी जीत वाली टीम में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगा। हालांकि, पांचवें नंबर पर अक्षर पटेल को भेजने की रणनीति पर विचार हो सकता है। पिछले मैच में केएल राहुल ने 26 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को मुश्किल से निकाला था। ऐसे में राहुल को अक्षर से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है। टेस्ट सीरीज की तैयारी को देखते हुए मोहम्मद सिराज को इस मैच में आराम दिए जाने की संभावना है। ईशान किशन आखिरी दो वनडे में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

 

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टॉम लाथम - फोटो : BLACKCAPS
न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी भी मुश्किल में
न्यूजीलैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर लगातार दो हार के बाद दबाव में है। डेवोन कॉनवे चोट के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जबकि रचिन रवींद्र भी चोट से जूझ रहे हैं। टॉम लाथम और हेनरी निकोल्स भी पहले दो मैचों में रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे हैं। टीम को तीसरे वनडे में इन अनुभवी बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर भी कनकशन के कारण उपलब्ध नहीं हैं। उनकी जगह क्रिस्टियन क्लार्क को टीम में शामिल किया गया है। कप्तान मिचेल सैंटनर की कोशिश होगी कि बल्लेबाजों के साथ गेंदबाज भी बेहतर प्रदर्शन करें।

 

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भारतीय टीम - फोटो : BCCI/IPL
भारत के सामने सीरीज जीतने का मौका
भारत ने पहले वनडे में चार विकेट और दूसरे वनडे में सात विकेट से जीत दर्ज की थी। तीसरा मैच जीतने पर टीम पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर लेगी। शुभमन गिल के लिए भी यह मुकाबला अहम है, क्योंकि वह आखिरी दो वनडे में नहीं खेलेंगे और टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टीम से जुड़ेंगे। उनके बाद शेष दो मैचों में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे।

भारत-न्यूजीलैंड वनडे में आमने-सामने
दोनों टीमों के बीच अब तक 125 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 65 और न्यूजीलैंड ने 52 मैच जीते हैं। एक मुकाबला टाई रहा, जबकि सात मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला।

संभावित प्लेइंग-11

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह।

न्यूजीलैंड: टिम साइफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लाथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, जैकब डफी और क्रिश्चियन क्लार्क।

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