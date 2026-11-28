{"_id":"6b0ab62c6533e7e8e80315da","slug":"george-bailey-rejects-cameron-bancroft-s-claims-over-test-selection-amid-ball-tampering-controversy-2026-11-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बॉल टैंपरिंग विवाद पर फिर मचा घमासान: बैनक्रॉफ्ट के दावों पर बोले जॉर्ज बेली, टीम से बाहर होने की वजह क्या?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कैमरन बैनक्रॉफ्ट के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने अपने पुराने बॉल टैंपरिंग बयान को टेस्ट टीम में चयन नहीं होने की वजह बताया था। बेली ने कहा कि बैनक्रॉफ्ट के बयान का उनके चयन से कोई संबंध नहीं था और इस पर कभी चर्चा भी नहीं हुई।

विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने 2018 के बॉल टैंपरिंग विवाद को लेकर कैमरन बैनक्रॉफ्ट के दावों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ किया कि बैनक्रॉफ्ट के 2021 में दिए गए 'सेल्फ एक्सप्लेनेटरी' बयान का टेस्ट टीम में उनके चयन नहीं होने से कोई संबंध नहीं था। बेली ने कहा कि इस मुद्दे पर चयनकर्ताओं की ओर से कभी कोई चर्चा नहीं हुई। दरअसल, कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने हाल ही में उस्मान ख्वाजा के इस दावे का समर्थन किया था कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को बॉल टैंपरिंग की योजना की जानकारी थी। बैनक्रॉफ्ट ने यह भी कहा था कि उनके बयान के बाद टीम में उनकी वापसी को लेकर असहज स्थिति पैदा हो गई थी।

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बैनक्रॉफ्ट ने चयन नहीं होने पर उठाए थे सवाल

बैनक्रॉफ्ट ने अपने लेख में कहा था कि 2021 में उनके 'सेल्फ एक्सप्लेनेटरी' सार्वजनिक बयान के बाद वह ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़े कुछ लोगों के बीच असहज महसूस करने लगे थे। उन्हें लगता था कि टीम के ड्रेसिंग रूम में उनकी मौजूदगी से पुराने विवाद पर फिर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई थी कि शायद उन्हें टीम में नहीं चुनना ही सबसे आसान विकल्प समझा गया। बैनक्रॉफ्ट के मुताबिक, उन्हें यह फैसला अनुचित लगा था।

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जॉर्ज बेली ने दावों को किया खारिज

बैनक्रॉफ्ट के इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए जॉर्ज बेली ने कहा कि वह कई बार इस विषय पर कैमरन से बात कर चुके हैं। उन्हें लगता है कि बैनक्रॉफ्ट के मन में यह विचार आया होगा कि उनके बयान की वजह से चयन प्रभावित हुआ। हालांकि, बेली ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'हमारी तरफ से इस तरह की कोई चर्चा कभी नहीं हुई।' उन्होंने यह भी दोहराया कि बैनक्रॉफ्ट के चयन नहीं होने के पीछे उनके पुराने बयान को वजह नहीं माना गया।

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