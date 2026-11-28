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केविन पीटरसन इन दिनों ‘पंचायत 5’ के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। उन्होंने फुलेरा गांव के निवासी के अंदाज में कुर्ता-पायजामा और गमछा पहनकर देसी अंदाज अपनाया। साथ ही भुटकुन की चाय और गांव के माहौल का लुत्फ उठाते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में घूमने के बाद भी उन्हें फुलेरा जैसा कहीं और नहीं मिला।

विज्ञापन 'पंचायत' के नए सीजन के प्रीमियर से पहले इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का एक खास अंदाज देखने को मिला है। वह वेब सीरीज के काल्पनिक गांव फुलेरा के रंग में पूरी तरह रंगे नजर आए। कुर्ता-पायजामा, सिर पर गमछा और मुंह में दातून लिए पीटरसन ने भुटकुन की चाय का भी लुत्फ उठाया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लोकप्रिय वेब सीरीज 'पंचायत' के पांचवें सीजन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। सीरीज के प्रीमियर से पहले मेकर्स ने एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन फुलेरा गांव के अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनका देसी अवतार और सीरीज के मशहूर अंदाज में की गई बातें फैंस का ध्यान खींच रही हैं।

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कुर्ता-पायजामा और गमछे में दिखा केविन पीटरसन का देसी अंदाज

वीडियो में केविन पीटरसन कुर्ता-पायजामा पहने और सिर पर गमछा बांधे नजर आ रहे हैं। वह दातून करते हुए गांव के माहौल का आनंद लेते दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, पीटरसन फुलेरा की मशहूर भुटकुन की चाय की चुस्की लेते और गांव की चर्चित पानी की टंकी का नजारा देखते भी नजर आए।



इस दौरान उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, 'मैं केविन पीटरसन हूं, इंग्लैंड का पूर्व क्रिकेटर। मैंने लंदन से सिडनी तक दुनिया घूमी है, लेकिन फुलेरा जैसी जगह दुनिया में कहीं नहीं है।' वीडियो में पीटरसन 'पंचायत' के कुछ चर्चित डायलॉग भी अपने अंदाज में बोलते नजर आए। उनका यह देसी अंदाज सीरीज के प्रशंसकों के लिए खास आकर्षण बन गया है।

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KEVIN PIETERSEN VISITS PHULERA FOR PANCHAYAT 5 Ex-England star dons kurta and gamcha in quirky Prime Video promo Phulera has a surprise guest as it prepares for a fresh chapter. Former England cricketer Kevin Pietersen has landed in the fictional village in a playful promotional video from Prime Video, released ahead of Panchayat Season 5. Wearing a kurta-pyjama with a gamcha wrapped around his head, Pietersen chews on a datun, sips Bhutkun ki chai and admires Phulera's famous water tank. Introducing himself as a former England cricketer, he says he has travelled everywhere from London to Sydney, yet no place in the world compares to Phulera. #Panchayat5 #KevinPietersen #Phulera #PrimeVideo #PanchayatSeason5 #WebSeries https://t.co/QLhYtA55R5 — Diganta Guha (@diganta_guha) November 28, 2026

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'पंचायत 5' में क्या देखने को मिलेगा?

'पंचायत' के नए सीजन में एक बार फिर फुलेरा गांव की कहानी आगे बढ़ती नजर आएगी। इस बार प्रधानजी को प्रधान की कुर्सी से दूर रहकर जिंदगी के नए हालात से तालमेल बैठाने की कोशिश करते दिखाया जाएगा। वहीं, सचिव जी के सामने भी कई चुनौतियां होंगी। उन्हें अपने करियर की महत्वाकांक्षाओं, दोस्तों के साथ रिश्तों और पंचायत के भीतर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच संतुलन बनाना होगा।