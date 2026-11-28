'पंचायत 5' के रंग में रंगे केविन पीटरसन: बने फुलेरा के निवासी, भुटकुन की चाय की चुस्की लेते आए नजर; Video
केविन पीटरसन इन दिनों ‘पंचायत 5’ के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। उन्होंने फुलेरा गांव के निवासी के अंदाज में कुर्ता-पायजामा और गमछा पहनकर देसी अंदाज अपनाया। साथ ही भुटकुन की चाय और गांव के माहौल का लुत्फ उठाते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में घूमने के बाद भी उन्हें फुलेरा जैसा कहीं और नहीं मिला।
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वीडियो में केविन पीटरसन कुर्ता-पायजामा पहने और सिर पर गमछा बांधे नजर आ रहे हैं। वह दातून करते हुए गांव के माहौल का आनंद लेते दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, पीटरसन फुलेरा की मशहूर भुटकुन की चाय की चुस्की लेते और गांव की चर्चित पानी की टंकी का नजारा देखते भी नजर आए।
इस दौरान उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, 'मैं केविन पीटरसन हूं, इंग्लैंड का पूर्व क्रिकेटर। मैंने लंदन से सिडनी तक दुनिया घूमी है, लेकिन फुलेरा जैसी जगह दुनिया में कहीं नहीं है।' वीडियो में पीटरसन 'पंचायत' के कुछ चर्चित डायलॉग भी अपने अंदाज में बोलते नजर आए। उनका यह देसी अंदाज सीरीज के प्रशंसकों के लिए खास आकर्षण बन गया है।
KEVIN PIETERSEN VISITS PHULERA FOR PANCHAYAT 5 Ex-England star dons kurta and gamcha in quirky Prime Video promo Phulera has a surprise guest as it prepares for a fresh chapter. Former England cricketer Kevin Pietersen has landed in the fictional village in a playful promotional video from Prime Video, released ahead of Panchayat Season 5. Wearing a kurta-pyjama with a gamcha wrapped around his head, Pietersen chews on a datun, sips Bhutkun ki chai and admires Phulera's famous water tank. Introducing himself as a former England cricketer, he says he has travelled everywhere from London to Sydney, yet no place in the world compares to Phulera. #Panchayat5 #KevinPietersen #Phulera #PrimeVideo #PanchayatSeason5 #WebSeries https://t.co/QLhYtA55R5— Diganta Guha (@diganta_guha) November 28, 2026
'पंचायत' के नए सीजन में एक बार फिर फुलेरा गांव की कहानी आगे बढ़ती नजर आएगी। इस बार प्रधानजी को प्रधान की कुर्सी से दूर रहकर जिंदगी के नए हालात से तालमेल बैठाने की कोशिश करते दिखाया जाएगा। वहीं, सचिव जी के सामने भी कई चुनौतियां होंगी। उन्हें अपने करियर की महत्वाकांक्षाओं, दोस्तों के साथ रिश्तों और पंचायत के भीतर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच संतुलन बनाना होगा।
'पंचायत सीजन 5' का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है। उन्होंने चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार के साथ मिलकर इस सीरीज को क्रिएट भी किया है। वहीं, इसकी कहानी और लेखन की जिम्मेदारी चंदन कुमार ने संभाली है। सीरीज का निर्माण द वायरल फीवर (टीवीएफ) ने किया है।
नए सीजन में एक बार फिर पुरानी स्टारकास्ट अपने चर्चित किरदारों में वापसी करेगी। इसमें जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवर, फैजल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक शामिल हैं। यह सीरीज 3 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। ऐसे में फुलेरा के नए किस्सों के साथ दर्शकों को एक बार फिर गांव की राजनीति, रिश्तों और हल्के-फुल्के हास्य का मजा मिलने वाला है।