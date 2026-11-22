{"_id":"6b02c89a0a625048ac005191","slug":"india-a-vs-pakistan-a-harshit-rana-gets-into-a-heated-exchange-with-maaz-sadaqat-and-shamil-hussain-2026-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत ए बनाम पाकिस्तान ए: मैच के दौरान माहौल हुआ गर्म, सदाकत के साथ हर्षित की नोकझोंक; शमिल हुसैन से भी भिड़े","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

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🚨HEATED MOMENT BETWEEN HARSHIT RANA AND PAKISTANI OPENERS🚨 -Harshit Rana started sledging Shamyl Hussain and Maaz Sadaqat. -In next over Ayush Badoni get wickets. As a result India got two Wickets. https://t.co/N9uZgNPHIW — Aarya 🕊️ (@Vitamin_Vk18) November 22, 2026 विज्ञापन भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच राइजिंग स्टार्स एशिया कप का मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमों के बीच मैच के दौरान माहौल थोड़ा गर्म हो गया। मुकाबले में क्रिकेट के साथ-साथ मैदान पर भी जमकर गहमागहमी देखने को मिली। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मुकाबले के दौरान माहौल उस समय गर्म हो गया, जब भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा की पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज माज सदाकत के साथ तीखी बहस हो गई। इसके अलावा हर्षित ने पाकिस्तानी बल्लेबाज शमिल हुसैन को आउट करने के बाद भी आक्रामक अंदाज में विदाई दी।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मुकाबले के दौरान हर्षित राणा और माज सदाकत के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर कुछ देर तक तनातनी देखने को मिली। हर्षित अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इस मुकाबले में भी उनका वही तेवर नजर आया। हर्षित लगातार सदाकत को कुछ कहते नजर आए, जिस पर सदाकत ने भी उन्हें जवाब दिया। हर्षित यहीं नहीं रुके और सदाकत से फिर कुछ कहा जिस पर अंपायर ने बीच-बचाव भी किया। अंपायर इस दौरान भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा के साथ भी कुछ बात करते नजर आए।



Harshit Rana absorbed the early heat and delivered the ultimate reply with that catch and send-off. Pure alpha energy! 🇮🇳 #INDvPAK #HarshitRana https://t.co/FWGH6kOOF5 — Dhula speed (@worldvdk_fans) November 22, 2026 दरअसल, मुकाबले के दौरान हर्षित राणा और माज सदाकत के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर कुछ देर तक तनातनी देखने को मिली। हर्षित अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इस मुकाबले में भी उनका वही तेवर नजर आया। हर्षित लगातार सदाकत को कुछ कहते नजर आए, जिस पर सदाकत ने भी उन्हें जवाब दिया। हर्षित यहीं नहीं रुके और सदाकत से फिर कुछ कहा जिस पर अंपायर ने बीच-बचाव भी किया। अंपायर इस दौरान भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा के साथ भी कुछ बात करते नजर आए।

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हुसैन को किया पवेलियन लौटने का इशारा

वहीं, जब पाकिस्तान ए के बल्लेबाज शमिल हुसैन अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट रहे थे, तब हर्षित राणा ने उन्हें तल्ख अंदाज में सैंडऑफ किया। भारतीय गेंदबाज के इस आक्रामक व्यवहार से मैदान पर तनाव और बढ़ गया। इस दौरान अंपायर भी हर्षित राणा को कुछ समझाते और उनसे बात करते हुए नजर आए। शमिल जब पवेलियन की ओर जा रहे थे तो हर्षित ने उन्हें जाने का इशारा किया और हंसने लगे। दरअसल, आउट होने से पहले हर्षित के ओवर में शमिल उनकी गेंदबाजी को लेकर उनसे कुछ कहते नजर आए। ये बात हर्षित को पसंद नहीं आई। पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने हर्षित को उकसाने की कोशिश की जिसका भारतीय गेंदबाज ने जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो और मैदान पर रोमांच के साथ खिलाड़ियों के बीच गर्मागर्मी न देखने को मिले, ऐसा कम ही होता है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप के इस मैच में भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। हर्षित राणा के आक्रामक तेवरों ने मुकाबले का रोमांच और बढ़ा दिया।

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