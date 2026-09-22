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IND W vs SL W Live Score: भारतीय महिला टीम की बल्लेबाजी शुरू, शेफाली और मंधाना क्रीज पर

Tue, 22 Sep 2026 10:32 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 22 Sep 2026 10:32 AM IST
खास बातें

India Women vs Sri Lanka Women, Asian Games 2026 Final Live Cricket Score Today: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारतीय महिला टीम एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने से एक कदम दूर है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम का सामना फाइनल में श्रीलंका से हो रहा है। अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो एशियाड में अपने स्वर्ण पदक का बचाव कर लेगा।

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IND W vs SL W Final Live Score Asian Games Cricket Final 2026 Gold Medal Match India vs Sri Lanka Scorecard
भारत बनाम श्रीलंका - फोटो : BCCI Women

लाइव अपडेट

10:31 AM, 22-Sep-2026

IND W vs SL W Live Score: भारत की बल्लेबाजी शुरू

एशियन गेम्स के फाइनल में भारतीय महिला टीम की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। भारत के लिए शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पारी की शुरुआत की है। 
10:07 AM, 22-Sep-2026

IND W vs SL W Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जी. कमालिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, श्री चरणी, नंदिनी शर्मा। 
श्रीलंका: इमिशा दुलानी, चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, कविषा दिलहारी, हर्षिता समरविक्रमा, हंसिमा करुणारत्ने, कौशिनी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), काव्या काविंदी, मिताली अयोध्या, चामुदी प्रबोदा, सुगंदिका कुमारी। 
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10:01 AM, 22-Sep-2026

IND W vs SL W Live Score: भारत ने जीता टॉस

भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। भारत ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है। 
09:51 AM, 22-Sep-2026

IND W vs SL W Live Score: भारत के सामने अट्टापट्टू पेश कर सकती हैं चुनौती 

कप्तान चमारी अटापट्टू की 50 गेंद में 82 रन की शानदार पारी की बदौलत श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। भारत जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए श्रीलंका को ऐसे ही कुछ बेहतरीन प्रदर्शनों की जरूरत होगी। भारतीय टीम सभी विभागों में शानदार फॉर्म में है। सलामी बल्लेबाज, खासकर शेफाली वर्मा शानदार फॉर्म में हैं, जबकि टीम प्रबंधन तीसरे नंबर के बल्लेबाजी क्रम को लेकर लगातार प्रयोग कर रहा है।
09:45 AM, 22-Sep-2026

IND W vs SL W Live Score: दबदबा बरकरार रखना चाहेगी भारतीय महिला टीम 

हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने जापान और बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई है। मंगलवार को स्वर्ण पदक जीतने पर भारत क्षेत्र में अपनी बादशाहत और मजबूत करेगा। भारत ने इस महीने की शुरुआत में एशिया कप के फाइनल में भी श्रीलंका को हराया था। श्रीलंका अतीत में भारत को हरा चुका है लेकिन हाल के वर्षों में भारत और अन्य एशियाई टीमों के बीच अंतर बढ़ा है।
09:44 AM, 22-Sep-2026

IND W vs SL W Live Score: श्रीलंका को देगा कड़ी चुनौती

भारत का एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट में दबदबा बरकरार रहने की उम्मीद है, लेकिन मंगलवार को होने वाले फाइनल में जुझारू श्रीलंका की टीम गत चैंपियन को कड़ी चुनौती देने के इरादे से उतरेगी। भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीम के एक बार फिर पोडियम के शीर्ष पर पहुंचने की उम्मीद है और बेहद खराब प्रदर्शन ही उन्हें स्वर्ण पदक से रोक सकता है।
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09:40 AM, 22-Sep-2026

IND W vs SL W Live Score: भारतीय महिला टीम की बल्लेबाजी शुरू, शेफाली और मंधाना क्रीज पर

India Women vs Sri Lanka Women, Asian Games 2026 Final Live Cricket Score Today: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारतीय महिला टीम एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने से एक कदम दूर है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम का सामना फाइनल में श्रीलंका से हो रहा है। अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो एशियाड में अपने स्वर्ण पदक का बचाव कर लेगा।
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