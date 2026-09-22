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Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   India Vs Japan: Indian T20 captain Shreyas Iyer on Sano International Cricket ground Pitch

भारत बनाम जापान: कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीत के बाद पिच को लेकर क्या कहा? खराब बल्लेबाजी पर दिया ये बयान

Tue, 22 Sep 2026 04:23 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, सानो
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, सानो Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 22 Sep 2026 04:23 PM IST
सार

भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजों का बचाव किया है। श्रेयस ने जापान के खिलाफ मिली करीबी जीत के बाद सानो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच को लेकर भी राय रखी।

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India Vs Japan: Indian T20 captain Shreyas Iyer on Sano International Cricket ground Pitch
भारत बनाम जापान - फोटो : BCCI

विस्तार
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भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मंगलवार को जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अपनी टीम की दो रन की रोमांचक जीत के बाद सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड की पिच को बल्लेबाजी के लिए मुश्किल बताया। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में दोनों टीम को केवल पांच-पांच ओवर खेलने का मौका मिला। बाएं हाथ के स्पिनर चार्ली हारा-हिंजे और ऑफ-स्पिनर इब्राहिम ताकाहाशी की गेंदें काफी ज्यादा टर्न हो रही थीं। इसके कारण भारत ने चार विकेट गंवाकर केवल 32 रन बनाए जो उम्मीद से कम स्कोर था। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने जापान को 30 रन पर रोककर दो रन से जीत हासिल की और एक बड़े उलटफेर की संभावना को टाल दिया। 
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स्पिन की गति को समझने में हुई चूक
मैच के बाद अय्यर ने कहा, गेंद काफी ज्यादा टर्न हो रही थी। इस विकेट पर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था। हमने अपने सलामी बल्लेबाजों को भी देखा कि वे स्पिन की गति को समझ नहीं पा रहे थे। मैंने तय किया कि एक और दो रन लेना आसान होगा और जो बल्लेबाज मेरे साथ आया था, उसके साथ तालमेल बनाकर खेलना होगा। फिर मैंने तय किया कि मैं गेंद के हिसाब से खेलूंगा। अगर गेंद टर्न हो रही है और पिच पर रुककर आ रही है, तो मैं एक और दो रन के लिए गेंद को हल्के हाथों से खेलूंगा।

अय्यर ने कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि पांच ओवर के मैच का नतीजा किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है। आज जापानी टीम ने जिस तरह का रवैया दिखाया, वह शानदार था। मुझे लगता है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए भी इस विकेट पर खेलना एक अच्छा अभ्यास रहा। 
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अब एशियाड में अभियान की करेगी शुरुआत 
अब भारतीय टीम नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में नजर आएगी जिसमें वह 28 सितंबर को क्वार्टर फाइनल चरण से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। जापान के कप्तान केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग के लिए यह जीत के बहुत करीब आकर चूकने जैसा मामला था। काडोवाकी-फ्लेमिंग ने कहा, हमें इस बात पर गर्व है कि हम दुनिया की सबसे अच्छी टीम को आखिरी गेंद तक कड़ी टक्कर दे पाए। हमें अपनी क्रिकेट टीम पर गर्व है। जो लोग पूरी रात इस मैदान पर काम कर रहे थे, उन्हीं की वजह से यह मैच हो पाया।

उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से लग रहा था कि इस पिच पर भारतीय स्पिनरों का सामना करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, जब अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई हमारी पिच पर गेंदबाजी कर रहे थे तो हमें पता था कि यह एक चुनौती होगी, लेकिन 6.5 रन प्रति ओवर को देखते हुए मन में तरह-तरह के ख्याल आने लगते हैं।
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