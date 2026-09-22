जापान में क्रिकेट को समझाने की अनोखी पहल: एशियाड में दर्शकों को बांटी गई आसान भाषा वाली गाइड, सचिन भी मुरीद
जापान में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए एशियन गेम्स आयोजकों ने स्थानीय दर्शकों के बीच आसान और चित्रों वाली गाइडबुक बांटी, जिसमें खेल के नियम, रन, आउट और अंपायर के संकेत समझाए गए हैं।सचिन तेंदुलकर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि क्रिकेट को नए घरों तक पहुंचते देखना खास है और जापानी टीम के प्रयास की भी तारीफ की।
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सचिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'क्रिकेट को नए घर तलाशते देखना बहुत खास है। भारत को जापान के खिलाफ खेलते देखना अपने आप में शानदार है, लेकिन जिस चीज ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर किया, वह यह थी कि प्रवेश द्वार पर दर्शकों को क्रिकेट समझने के लिए रेकनर दिए जा रहे थे।' उन्होंने आगे कहा, 'हम सभी ने अपना पहला क्रिकेट मैच देखा है। यह देखकर अच्छा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना पहला क्रिकेट मैच देखने का मौका मिल रहा है।'
There’s something very special about watching cricket find new homes.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 22, 2026
Seeing India play Japan is wonderful in itself, but what made me smile was seeing reckoners being given to the audience at the entrance so they could understand the game better.
We’ve all had our first… pic.twitter.com/1d79UxIziG
- आयोजकों की ओर से तैयार की गई इस गाइड में क्रिकेट के उन पहलुओं को बेहद सरल और दृश्यात्मक तरीके से समझाया गया है, जिन्हें पहली बार खेल देखने वाला दर्शक आसानी से समझ सके।
- गाइड की शुरुआत क्रिकेट के बुनियादी परिचय से होती है। इसमें बताया गया है कि क्रिकेट दो टीमों के बीच खेला जाता है और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एशियन गेम्स में इस्तेमाल हो रहे टी20 प्रारूप में प्रत्येक पारी 20 ओवर की होती है, जबकि एक मुकाबला करीब तीन घंटे तक चल सकता है।
- गाइड में यह भी समझाया गया है कि दोनों टीमें बारी-बारी से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करती हैं तथा ज्यादा रन बनाने वाली टीम मुकाबला जीतती है। किसी टीम की पारी 10 विकेट गिरने के बाद 20 ओवर पूरे होने से पहले भी समाप्त हो सकती है।
- जापानी दर्शकों को क्रिकेट के मैदान और खिलाड़ियों की अलग-अलग भूमिकाओं से परिचित कराने के लिए गाइड में चित्रों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें गेंदबाज, बल्लेबाज, विकेटकीपर, अंपायर और फील्डरों की स्थिति को समझाया गया है।
- रन बनाने के तरीकों को भी बेहद सरल अंदाज में बताया गया है। विकेटों के बीच दौड़कर रन बनाने के अलावा गेंद के बाउंड्री तक पहुंचने पर चार रन और बिना जमीन पर टप्पा खाए सीमा रेखा के पार जाने पर छह रन मिलने की जानकारी दी गई है।
क्रिकेट के सबसे जटिल हिस्सों में से एक माने जाने वाले आउट होने के तरीकों को भी गाइड में चित्रों के जरिए समझाया गया है। इसमें रन आउट, बोल्ड, स्टंप्ड, हिट विकेट, कैच और एलबीडब्ल्यू को शामिल किया गया है। हर तरीके के साथ छोटे-छोटे चित्र और आसान शब्दों में उसका मतलब बताया गया है, ताकि नए दर्शकों को मैदान पर होने वाली घटनाओं को समझने में परेशानी न हो।
गाइड की एक खास विशेषता अंपायर के संकेतों को समझाने वाला हिस्सा है। इसमें फोर, सिक्स, नो-बॉल, बाय, आउट और वाइड जैसे संकेतों को चित्रों के साथ समझाया गया है। इसके अलावा स्कोरबोर्ड को पढ़ने का तरीका भी बताया गया है। दर्शक यह समझ सकें कि टीम ने कितने रन बनाए हैं, कितने ओवर हो चुके हैं और कितने विकेट गिर चुके हैं, इसके लिए स्कोरबोर्ड के अलग-अलग हिस्सों को उदाहरण के साथ समझाया गया है।
जापान में क्रिकेट अभी पारंपरिक तौर पर लोकप्रिय खेलों में शामिल नहीं रहा है। ऐसे में एशियन गेम्स में भारत-जापान जैसे मुकाबले स्थानीय दर्शकों को इस खेल से परिचित कराने का एक बड़ा अवसर दे रहे हैं। आयोजकों की यह पहल इस बात को भी दर्शाती है कि क्रिकेट को सिर्फ मैदान पर मुकाबले के तौर पर पेश करने के बजाय नए दर्शकों को खेल की भाषा समझाने और उन्हें मुकाबले का हिस्सा महसूस कराने की कोशिश की जा रही है।
सचिन तेंदुलकर ने भी अपने पोस्ट में जापान की टीम के प्रयास की सराहना करते हुए लिखा, 'जापान की टीम को चुनौती स्वीकार करते और मुकाबला करते देखना भी अच्छा लगा।' इस तरह, एशियन गेम्स में क्रिकेट का यह आयोजन सिर्फ मैदान पर खेले जा रहे मैचों तक सीमित नहीं है, बल्कि जापानी दर्शकों के लिए इस खेल को समझने और उससे जुड़ने की एक नई शुरुआत भी बन रहा है।