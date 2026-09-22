सुदर्शन की शानदार वापसी: कुशाग्र और कोटियन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभाली पारी, पहले दिन भारत ए का स्कोर 257/5

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विज्ञापन चोट के कारण एक महीने से अधिक समय तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद साई सुदर्शन ने शानदार वापसी करते हुए अर्धशतक जड़ा, जबकि कुमार कुशाग्र और तनुश कोटियन के जुझारू अर्धशतकों की बदौलत भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ चार दिवसीय मैच के पहले दिन स्टंप्स तक 5 विकेट पर 257 रन बना लिए। एक समय भारत ए 97 रन पर पांच विकेट गंवाकर मुश्किल में था, लेकिन कुशाग्र और कोटियन ने 138 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

सुदर्शन ने चोट के बाद की शानदार वापसी

टखने की चोट के कारण हाल में श्रीलंका दौरे और दलीप ट्रॉफी से बाहर रहे साई सुदर्शन ने अपनी वापसी को यादगार बनाया। सलामी बल्लेबाज ने 103 गेंदों में 57 रन की संयमित पारी खेली। यह एक महीने से अधिक समय बाद उनका पहला प्रतिस्पर्धी मुकाबला था।



सुदर्शन ने पारी के दौरान अच्छी तकनीक और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने शेख रशीद के साथ तीसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़े और भारत ए को 78/2 तक पहुंचाया। हालांकि, अर्धशतक पूरा करने के बाद वह अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। कोरी रोच्चिचियोली की गेंद पर फ्लिक करने की कोशिश में उन्होंने वापसी कैच थमा दिया। इससे पहले अमन मोखाड़े और कप्तान देवदत्त पडिक्कल जल्दी आउट हो गए। पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में दो अर्धशतक लगाए थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था।

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97 रन पर पांच विकेट, फिर कुशाग्र-कोटियन ने संभाला मोर्चा

सुदर्शन के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ए के गेंदबाजों ने शेख रशीद और यश राठौड़ को भी जल्द पवेलियन भेज दिया। इससे भारत ए का स्कोर 97 रन पर पांच विकेट हो गया। इसके बाद कुमार कुशाग्र और तनुश कोटियन ने मोर्चा संभाला। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया ए के टेस्ट गेंदबाज ब्रेंडन डोगेट और टॉड मर्फी की मौजूदगी वाले आक्रमण के सामने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और छठे विकेट के लिए 138 रन की अहम साझेदारी की।

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