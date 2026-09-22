{"_id":"6ab2889c9bc12c232a09c934","slug":"joe-root-makes-history-against-sri-lanka-surpasses-sachin-tendulkar-as-second-fastest-to-23-000-runs-2026-09-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"इंग्लिश बल्लेबाज का कारनामा: श्रीलंका के खिलाफ गरजे जो रूट, 23 हजार रन पूरे कर सचिन का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में जो रूट ने 23,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर इतिहास रच दिया और इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के आठवें बल्लेबाज बने। रूट ने 521 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की और सचिन तेंदुलकर (522 पारियां) को पीछे छोड़कर इस आंकड़े तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए।

विज्ञापन इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। रूट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के आठवें और इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के मामले में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया। रूट ने यह उपलब्धि अपनी 521वीं अंतरराष्ट्रीय पारी में हासिल की, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में 23,000 रन पूरे किए थे। भारत के विराट कोहली इस मामले में सबसे तेज हैं, जिन्होंने 490 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था।

कलाई के शानदार फ्लिक से पूरा किया 23 हजार रन का आंकड़ा

रूट को 23,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने के लिए सिर्फ तीन रन की जरूरत थी। उन्होंने शानदार कलाई के फ्लिक से चौका जड़कर इस खास क्लब में अपनी जगह बनाई। 23,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में रूट से पहले सचिन तेंदुलकर (34,357), विराट कोहली (28,359), कुमार संगकारा (28,016), रिकी पोंटिंग (27,483), महेला जयवर्धने (25,957), जैक्स कैलिस (25,534) और राहुल द्रविड़ (24,208) शामिल हैं।

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टेस्ट क्रिकेट में भी सचिन के रिकॉर्ड के करीब जो रूट पिछले कुछ समय में टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड पीछे छोड़ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में भी सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा था।

अब क्रिकेट जगत की नजर रूट पर टेस्ट क्रिकेट में सचिन के सर्वाधिक रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने पर है। सचिन के नाम टेस्ट में 15,921 रन हैं, जबकि रूट 14,278 रन बना चुके हैं। यानी वह इस रिकॉर्ड से 1,643 रन दूर हैं।

रूट दिसंबर में 36 साल के हो जाएंगे, लेकिन उनका शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने के सचिन के रिकॉर्ड से भी 31 मैच पीछे हैं। सचिन ने अपने करियर में 200 टेस्ट खेले हैं।

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