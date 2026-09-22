{"_id":"6ab282c68a8cce2c730df28a","slug":"shafali-verma-breaks-into-top-four-in-t20i-rankings-after-strong-asian-games-show-2026-09-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईसीसी: एशियन गेम्स के शानदार प्रदर्शन का इनाम, शेफाली वर्मा समेत भारतीय महिला खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद शेफाली वर्मा आईसीसी महिला टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में चार स्थान की छलांग लगाकर चौथे पायदान पर पहुंच गई हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में श्री चरणी शीर्ष पर कायम हैं, जबकि क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा समेत पाकिस्तान व दक्षिण अफ्रीका की कई खिलाड़ियों को भी रैंकिंग में फायदा मिला है।

विज्ञापन एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन का भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को आईसीसी टी20 रैंकिंग में भी फायदा मिला है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने बल्लेबाजी रैंकिंग में चार स्थान की छलांग लगाकर टॉप-4 में जगह बना ली है। वहीं, गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। शेफाली एशियन गेम्स में शानदार फॉर्म में नजर आई थीं। उन्होंने जापान के खिलाफ नाबाद 40 रन बनाए थे। इसके बाद सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 100 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 48 रन बनाए। इस प्रदर्शन के बाद वह बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं।

पाकिस्तान की बल्लेबाजों को भी फायदा

पाकिस्तान की कई खिलाड़ियों ने भी एशियन गेम्स में अपने प्रदर्शन के दम पर रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। शवल जुल्फिकार ने इंडोनेशिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 25 रन और श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में 54 रन बनाए। इसके बाद वह 16 स्थान ऊपर चढ़कर 29वें नंबर पर पहुंच गईं। 558 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है और उन्होंने पहली बार टॉप-30 में जगह बनाई है।



आयशा जफर को भी श्रीलंका के खिलाफ 71 रन की पारी का फायदा मिला। वह 31 स्थान ऊपर चढ़कर 40वें नंबर पर पहुंच गई हैं। उनके 489 रेटिंग प्वाइंट्स करियर के सर्वश्रेष्ठ हैं। ऑलराउंडर रैंकिंग में भी आयशा ने नौ स्थान की छलांग लगाई है और अब वह 30वें नंबर पर हैं।

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गेंदबाजी में भारतीयों का दबदबा

गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार है। श्री चरणी 799 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं। दीप्ति शर्मा दूसरे नंबर पर हैं और वह चरणी से 70 प्वाइंट्स पीछे हैं। क्रांति गौड़ ने 15 स्थान की छलांग लगाकर 57वां स्थान हासिल किया है, जबकि नंदनी शर्मा 22 स्थान ऊपर चढ़कर 72वें नंबर पर पहुंच गई हैं।



पाकिस्तान की सादिया इकबाल एक स्थान ऊपर चढ़कर आठवें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं, कप्तान फातिमा सना ने पांच स्थान की छलांग लगाकर 24वां स्थान हासिल किया है। बांग्लादेश की संजीदा अख्तर मेघला भी पांच स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 49वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

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