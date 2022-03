{"_id":"62294607f7275676107396b1","slug":"ind-w-vs-nz-w-women-world-cup-2022-live-cricket-score-india-women-vs-new-zealand-women-odi-match-today-at-seddon-park-new-zealand-news-updates-in-hindi","type":"live","status":"publish","title_hn":"IND W vs NZ W Live: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, ओपनर शेफाली की जगह यास्तिका प्लेइंग-11 में","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैमिल्टन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 10 Mar 2022 06:11 AM IST

06:09 AM, 10-Mar-2022 Women's World Cup, IND vs NZ Live: दोनों टीमें इस प्रकार हैं भारत (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, मिताली राज (कप्तान), हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, पूजा वस्त्राकर, झूलन गोस्वामी, मेघना सिंह, राजेश्वरी गायकवाड़।



न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, अमेलिया केर, एमी सैटर्थवेट, मैडी ग्रीन, फ्रांसिस मैके, केटी मार्टिन (विकेटकीपर), हेले जेन्सेन, ली ताहुहू, जेस केर, हन्ना रोव। स्मृति मंधाना, यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, मिताली राज (कप्तान), हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, पूजा वस्त्राकर, झूलन गोस्वामी, मेघना सिंह, राजेश्वरी गायकवाड़।सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, अमेलिया केर, एमी सैटर्थवेट, मैडी ग्रीन, फ्रांसिस मैके, केटी मार्टिन (विकेटकीपर), हेले जेन्सेन, ली ताहुहू, जेस केर, हन्ना रोव। 06:05 AM, 10-Mar-2022 Women's World Cup, IND vs NZ Live: भारत ने जीता टॉस न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय कप्तान मिताली राज ने टीम में एक बदलाव किया है। खराब फॉर्म में चल रहीं ओपनर शेफाली वर्मा की जगह यास्तिका भाटिया को प्लेइंग-11 में शामिल किया है। वहीं, न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय कप्तान मिताली राज ने टीम में एक बदलाव किया है। खराब फॉर्म में चल रहीं ओपनर शेफाली वर्मा की जगह यास्तिका भाटिया को प्लेइंग-11 में शामिल किया है। वहीं, न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। 06:05 AM, 10-Mar-2022 IND vs NZ Live: प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर भारत भारतीय टीम प्वाइंट्स टेबल में एक मैच के बाद दो अंकों के साथ तीसरे और न्यूजीलैंड की टीम दो मैचों में दो अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलियाई टीम दो मैचों में चार अंक लेकर टॉप पर और वेस्टइंडीज चार अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारतीय टीम प्वाइंट्स टेबल में एक मैच के बाद दो अंकों के साथ तीसरे और न्यूजीलैंड की टीम दो मैचों में दो अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलियाई टीम दो मैचों में चार अंक लेकर टॉप पर और वेस्टइंडीज चार अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। 06:00 AM, 10-Mar-2022 IND vs NZ Live: न्यूजीलैंड हार चुका है एक मैच वनडे विश्व कप के अपने पहले मैच में भारत ने चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 107 रनों के बड़े अंतर से हराया था। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक दो मैच खेल चुकी है। पहले मैच में उन्हें वेस्टइंडीज के हाथों तीन रन से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, दूसरे मैच में कीवी टीम ने बांग्लादेश को नौ विकेट से हराया था। इस मैच में न्यूजीलैंड के सामने कड़ी चुनौती होगी। वनडे विश्व कप के अपने पहले मैच में भारत ने चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 107 रनों के बड़े अंतर से हराया था। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक दो मैच खेल चुकी है। पहले मैच में उन्हें वेस्टइंडीज के हाथों तीन रन से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, दूसरे मैच में कीवी टीम ने बांग्लादेश को नौ विकेट से हराया था। इस मैच में न्यूजीलैंड के सामने कड़ी चुनौती होगी। 05:51 AM, 10-Mar-2022 IND W vs NZ W Live: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, ओपनर शेफाली की जगह यास्तिका प्लेइंग-11 में नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम अपना दूसरा मैच खेलेगी। यह मुकाबला मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन सेडन पार्क में खेला जाएगा। टॉस सुबह छह बजे होगा, जबकि पहली गेंद साढ़े छह बजे फेंकी जाएगी। नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम अपना दूसरा मैच खेलेगी। यह मुकाबला मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन सेडन पार्क में खेला जाएगा। टॉस सुबह छह बजे होगा, जबकि पहली गेंद साढ़े छह बजे फेंकी जाएगी।

