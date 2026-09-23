भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज: केरल में हुआ विराट कोहली का जबरदस्त स्वागत, कब खेला जाएगा पहला मैच?
विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे 27 सितंबर को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।
विस्तार
The King has checked in 👑🔥
Virat Kohli is ready for another ODI chapter 🇮🇳
Watch him in action, #INDvWI, 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/cpz2uTrAoO— Star Sports (@StarSportsIndia) September 23, 2026विज्ञापन
भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला तीन अक्तूबर को मुल्लांपुर में होगा। यह सीरीज भारत की 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
वनडे टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी ने इस सीरीज को लेकर फैंस की दिलचस्पी बढ़ा दी है। दोनों दिग्गजों ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका सफर जारी है। 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। चयनकर्ता युवा खिलाड़ियों को भी आजमा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोहली और रोहित को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में बरकरार रखा गया है।
VIRAT KOHLI HAS ARRIVED IN INDIA. pic.twitter.com/jbemWnRyu2— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 23, 2026
कोहली और रोहित की भारतीय वनडे टीम में भूमिका को लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं। इस बीच टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं की नजर युवा विकल्पों पर भी है। इंग्लैंड के खिलाफ इस साल लॉर्ड्स में हुए वनडे से पहले ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि चयनकर्ता वनडे सेटअप में यशस्वी जायसवाल को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, मौजूदा सीरीज के लिए कोहली और रोहित को टीम में शामिल किया गया है।
जेसन होल्डर ने की विराट कोहली की तारीफ
वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने सीरीज से पहले विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल बताया। होल्डर के मुताबिक, वनडे क्रिकेट में कोहली का रिकॉर्ड और उनका अनुभव उन्हें इस फॉर्मेट के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में शामिल करता है।
शुभमन गिल को मिलेगा कोहली-रोहित के अनुभव का फायदा
वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी माना कि गिल के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। गंभीर ने कहा कि वनडे में गिल भाग्यशाली हैं कि उन्हें मैदान के अंदर और बाहर रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों से सीखने का मौका मिल रहा है।
गिल पर गंभीर का भरोसा
शुभमन गिल का हालिया वनडे प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि, गौतम गंभीर ने गिल का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने सही दिशा में काम किया है और उन्हें भरोसा है कि आने वाले समय में चीजें उनके पक्ष में बदलेंगी। गंभीर ने यह भी माना कि किसी स्थापित भारतीय खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन से बाहर करना आसान फैसला नहीं होता। खासकर एक युवा कप्तान के लिए यह चुनौती और भी बड़ी होती है।
भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का कार्यक्रम
- पहला वनडे: 27 सितंबर - तिरुवनंतपुरम
- दूसरा वनडे: 30 सितंबर - गुवाहाटी
- तीसरा वनडे: 3 अक्तूबर - मुल्लांपुर
- वनडे सीरीज के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज भी खेली जाएगी।