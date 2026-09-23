भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज: केरल में हुआ विराट कोहली का जबरदस्त स्वागत, कब खेला जाएगा पहला मैच?

पहला वनडे: 27 सितंबर - तिरुवनंतपुरम

दूसरा वनडे: 30 सितंबर - गुवाहाटी

तीसरा वनडे: 3 अक्तूबर - मुल्लांपुर

वनडे सीरीज के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज भी खेली जाएगी।

कोहली और रोहित की भारतीय वनडे टीम में भूमिका को लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं। इस बीच टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं की नजर युवा विकल्पों पर भी है। इंग्लैंड के खिलाफ इस साल लॉर्ड्स में हुए वनडे से पहले ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि चयनकर्ता वनडे सेटअप में यशस्वी जायसवाल को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, मौजूदा सीरीज के लिए कोहली और रोहित को टीम में शामिल किया गया है।वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने सीरीज से पहले विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल बताया। होल्डर के मुताबिक, वनडे क्रिकेट में कोहली का रिकॉर्ड और उनका अनुभव उन्हें इस फॉर्मेट के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में शामिल करता है।वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी माना कि गिल के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। गंभीर ने कहा कि वनडे में गिल भाग्यशाली हैं कि उन्हें मैदान के अंदर और बाहर रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों से सीखने का मौका मिल रहा है।शुभमन गिल का हालिया वनडे प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि, गौतम गंभीर ने गिल का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने सही दिशा में काम किया है और उन्हें भरोसा है कि आने वाले समय में चीजें उनके पक्ष में बदलेंगी। गंभीर ने यह भी माना कि किसी स्थापित भारतीय खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन से बाहर करना आसान फैसला नहीं होता। खासकर एक युवा कप्तान के लिए यह चुनौती और भी बड़ी होती है।