यास्तिका के शतक पर फिरा पानी: ऑस्ट्रेलिया ए ने दो विकेट से जीता दूसरा वनडे, सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंची

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विज्ञापन यास्तिका भाटिया के आक्रामक शतक के बावजूद भारतीय महिला ए टीम को ऑस्ट्रेलिया महिला ए के खिलाफ दूसरे अनौपचारिक वनडे में दो विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने 339 रन के लक्ष्य को 49.3 ओवर में आठ विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। भारत ने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराया था। अब सीरीज का निर्णायक तीसरा और आखिरी अनौपचारिक वनडे शुक्रवार को मोहाली में खेला जाएगा।

यास्तिका ने जड़ा तूफानी शतक

पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 84 गेंदों में 112 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके और दो छक्के लगाए। यास्तिका के अलावा तेजल हसबनिस और अनुष्का शर्मा ने भी 60-60 रन की पारियां खेलीं। हालांकि, पारी के अंतिम चरण में भारत ने कुछ विकेट जल्दी गंवा दिए। निकी प्रसाद बिना खाता खोले आउट हुईं, जबकि मिन्नू मणि सिर्फ तीन रन बना सकीं। भारत ने 50 ओवर में छह विकेट पर 338 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से तेज गेंदबाज डार्सी ब्राउन सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने आठ ओवर में 39 रन देकर तीन विकेट लिए।

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