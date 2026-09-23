अंडर-19 वनडे सीरीज: कप्तान लक्ष्य रायचंदानी का शतक, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को छह विकेट से हराकर किया क्लीन स्वीप

भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने बुधवार को निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को छह विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने अनौपचारिक तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सात रन से हराया था। बारिश से प्रभावित इस मैच में दोनों पारियों में 30-30 ओवर की कटौती की गई थी। इसके बाद दूसरे वनडे में भारतीय टीम ने 103 रन से बड़ी जीत दर्ज की। तीसरे मैच में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में एक भी जीत हासिल करने का मौका नहीं दिया।

रजत के साथ मिलकर दिलाई आसान जीत

175 रन के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लगा, लेकिन इसके बाद कप्तान लक्ष्य और रजत बघेल ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई और मौका नहीं दिया। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 57 गेंदों में 80 रन की नाबाद साझेदारी कर भारत को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। लक्ष्य रायचंदानी ने 106 गेंदों में नौ चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 110 रन बनाए। वहीं रजत बघेल ने 34 गेंदों में सात चौकों के साथ नाबाद 44 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पेंसर ग्रीन ने दो विकेट लिए, जबकि विल बायरम और जेकब पीट्ज को एक-एक सफलता मिली।



अब टेस्ट सीरीज पर नजर

वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद दोनों टीमें अब दो मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज में आमने-सामने होंगी। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में होगी।