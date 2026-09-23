भारत का न्यूजीलैंड दौरा: कोच गंभीर बना रहे विशेष योजना, सीमित ओवर से शीर्ष बल्लेबाजों को ब्रेक मिलने के संकेत

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विज्ञापन भारतीय टीम को अगले महीने से न्यूजीलैंड का दौरा करना है। टीम इस दौरे पर तीनों प्रारूप की सीरीज खेलेगी। अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिहाज से यह दौरा काफी अहम है। इसके लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। गंभीर ने संकेत दिया कि भारत के कुछ शीर्ष बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड के आगामी बहु-प्रारूप दौरे के दौरान सफेद गेंद के क्रिकेट से ब्रेक दिया जा सकता है, ताकि वे टेस्ट क्रिकेट की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उन्होंने कम समय में 50 ओवर के क्रिकेट से पांच दिवसीय टेस्ट क्रिकेट में बदलाव की चुनौती पर जोर देते हुए यह संकेत दिया।

टी20 सीरीज से होगी शुरुआत

भारतीय टीम 22 अक्तूबर से 27 नवंबर 2026 तक न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत का दौरा पांच मैचों की टी20 सीरीज से शुरू होगा। पहला और दूसरा टी20 क्रमशः 22 और 24 अक्तूबर को क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल में खेले जाएंगे। इसके बाद तीसरा टी20 27 अक्तूबर को वेलिंगटन में होगा, जबकि चौथा मुकाबला 30 अक्तूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। पांचवां और अंतिम टी20 मैच एक नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क में आयोजित होगा।

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वनडे सीरीज का कार्यक्रम

टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमें पांच मैचों की वनडे सीरीज में आमने-सामने होंगी। पहला वनडे चार नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला सात नवंबर को वेलिंगटन में और तीसरा वनडे 10 नवंबर को हैमिल्टन में होगा। चौथा और पांचवां वनडे क्रमशः 13 और 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई (टौरंगा) के बे ओवल मैदान पर खेले जाएंगे।

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टेस्ट सीरीज पर रहेंगी निगाहें

दौरे का समापन दो मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ होगा। पहला टेस्ट 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन के प्रतिष्ठित बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जाएगा। दूसरा और अंतिम टेस्ट 27 नवंबर से एक दिसंबर तक क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल में आयोजित होगा।

भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज का पूरा शेड्यूल तारीख मुकाबला स्थान 22 अक्तूबर पहला टी20 हैगले ओवल, क्राइस्टचर्च 24 अक्तूबर दूसरा टी20 हैगले ओवल, क्राइस्टचर्च 27 अक्तूबर तीसरा टी20 हेनरी स्टेडियम, वेलिंगटन 30 अक्तूबर चौथा टी20 ईडन पार्क, ऑकलैंड 1 नवंबर पांचवां टी20 सेडन पार्क, हैमिल्टन 4 नवंबर पहला वनडे ईडन पार्क, ऑकलैंड 7 नवंबर दूसरा वनडे हेनरी स्टेडियम, वेलिंगटन 10 नवंबर तीसरा वनडे सेडन पार्क, हैमिल्टन 13 नवंबर चौथा वनडे बे ओवल, टौरंगा 15 नवंबर पांचवां वनडे बे ओवल, टौरंगा 19-23 नवंबर पहला टेस्ट बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन 27 नवंबर-1 दिसंबर दूसरा टेस्ट हैगले ओवल, क्राइस्टचर्च

शीर्ष बल्लेबाजों को कुछ मैचों से मिल सकता है ब्रेक

गंभीर ने न्यूजीलैंड का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, लेकिन लंबे दौरे का कार्यक्रम ऐसा है कि भारत 19 नवंबर से वेलिंगटन में पहला टेस्ट खेलेगा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम वनडे के केवल तीन दिन बाद ही होगा। इस लंबे दौरे में अलग-अलग प्रारूपों में कुल 12 मुकाबले खेले जाएंगे। दो टेस्ट की सीरीज से पहले सिर्फ दो दिन की ट्रेनिंग के कारण हो सकता है कि कप्तान शुभमन गिल, विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी जैसे कुछ शीर्ष वनडे खिलाड़ी डब्ल्यूटीसी मैच की तैयारी के लिए कुछ वनडे मैच नहीं खेलें। गंभीर ने जियो स्टार से कहा, अक्सर टेस्ट मैच की तैयारी के लिए आपको अपने बल्लेबाजों को सफेद गेंद के क्रिकेट से भी ब्रेक देना पड़ता है, ताकि वे टेस्ट क्रिकेट के लिए बदलाव कर सकें, क्योंकि टी20 से वनडे क्रिकेट में आना आसान होता है।



गंभीर को यह भी लगता है कि आगे चलकर, कोच और चयनकर्ता की इच्छा के बावजूद खेल में सभी प्रारूप में खेलने वाले बहुत कम खिलाड़ी ही बचेंगे। उन्होंने कहा, 'देखिए, किसी भी कोच के लिए यह बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक खिलाड़ी तीनों प्रारूप में खेलें क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में निरंतरता बहुत जरूरी है।' घरेलू मैदान पर होने वाली आगामी वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के साथ भारत अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 विश्व कप के लिए अपनी तैयारियां शुरू करेगा। हालांकि, इस दौरान जसप्रीत बुमराह (एशियाई खेलों के कारण) और हार्दिक पांड्या (अभी वनडे में 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं) टीम में नहीं होंगे।