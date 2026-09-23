भारत बनाम वेस्टइंडीज: रोहित-कोहली के निशाने पर कई बड़े रिकॉर्ड, वनडे सीरीज में बन सकती है इतिहास की नई कहानी

जीत में बतौर ओपनर बड़ा रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ बतौर ओपनर सबसे ज्यादा वनडे रन

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हजार चौकों के करीब रोहित

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में छक्कों का रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्कों से 12 दूर

रोहित शर्मा टीम इंडिया की जीत वाले मैचों में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी एक बड़े मुकाम के करीब हैं। इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए उन्हें जीत में 38 रन और बनाने होंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में उनके पास इस आंकड़े को पार करने का मौका रहेगा।वेस्टइंडीज के खिलाफ बतौर ओपनर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए भी रोहित शर्मा को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 185 रन और बनाने होंगे। अगर रोहित सीरीज में बड़ी पारियां खेलने में कामयाब रहते हैं तो यह रिकॉर्ड भी उनके नाम हो सकता है।रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 2,000 चौके पूरे करने से भी 18 चौके दूर हैं। यह आंकड़ा सिर्फ वनडे क्रिकेट का नहीं, बल्कि टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके कुल चौकों से जुड़ा है।छक्कों के मामले में रोहित शर्मा का नाम पहले से ही दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए उन्हें 6 छक्के और लगाने होंगे।रोहित शर्मा के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बनने का भी मौका है। इस उपलब्धि से वह 12 छक्के दूर हैं। यानी अगर रोहित इस सीरीज में अपने पुराने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो उनके नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड जुड़ सकता है।