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भारत बनाम वेस्टइंडीज: रोहित-कोहली के निशाने पर कई बड़े रिकॉर्ड, वनडे सीरीज में बन सकती है इतिहास की नई कहानी

Thu, 24 Sep 2026 04:35 AM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 24 Sep 2026 04:35 AM IST
सार

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। रोहित 12,000 वनडे रन और बतौर ओपनर 10,000 रन के करीब हैं, जबकि विराट कोहली 15,000 वनडे रन पूरे करने से सिर्फ 59 रन दूर हैं। दोनों दिग्गजों के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ कई व्यक्तिगत रिकॉर्ड हासिल करने का मौका होगा। आइए जानते हैं...

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रोहित शर्मा-विराट कोहली - फोटो : ANI

विस्तार
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इस सीरीज में एक बार फिर क्रिकेट फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी। दोनों दिग्गज टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब वनडे क्रिकेट में ही खेल रहे हैं। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली यह सीरीज दोनों के लिए व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिहाज से भी खास हो सकती है। रोहित और विराट के पास कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है।
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विराट कोहली-रोहित शर्मा - फोटो : PTI
27 सितंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच तीन अक्तूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज भारतीय टीम के लिए भी अहम मानी जा रही है।
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रोहित शर्मा - फोटो : ANI

रोहित शर्मा 

  • 12 हजार वनडे रन पूरे करने का मौका
रोहित शर्मा इस समय वनडे क्रिकेट में 12,000 रन के बेहद करीब हैं। उन्होंने अब तक 288 वनडे मैचों में 11,895 रन बनाए हैं। ऐसे में इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें 105 रन की जरूरत है। रोहित अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल करते हैं तो उनके वनडे करियर में एक और बड़ा अध्याय जुड़ जाएगा।
  • बतौर ओपनर 10 हजार वनडे रन से 135 रन दूर
रोहित शर्मा के पास बतौर ओपनर वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने का भी मौका है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें 135 रन और बनाने होंगे। रोहित लंबे समय से वनडे क्रिकेट में भारतीय पारी की शुरुआत करते रहे हैं और इस भूमिका में उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं।
  • वेस्टइंडीज के खिलाफ एक और शतक का मौका
रोहित शर्मा के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक और शतक लगाने का मौका होगा। यह शतक उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरी के रिकॉर्ड के करीब ले जाएगा। रोहित ने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में शानदार शतक लगाकर भी अपनी फॉर्म का परिचय दिया था। 39 साल की उम्र में आया वह शतक उनके करियर की खास पारियों में शामिल रहा।
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रोहित शर्मा - फोटो : ANI
  • जीत में बतौर ओपनर बड़ा रिकॉर्ड
रोहित शर्मा टीम इंडिया की जीत वाले मैचों में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी एक बड़े मुकाम के करीब हैं। इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए उन्हें जीत में 38 रन और बनाने होंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में उनके पास इस आंकड़े को पार करने का मौका रहेगा।
  • वेस्टइंडीज के खिलाफ बतौर ओपनर सबसे ज्यादा वनडे रन
वेस्टइंडीज के खिलाफ बतौर ओपनर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए भी रोहित शर्मा को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 185 रन और बनाने होंगे। अगर रोहित सीरीज में बड़ी पारियां खेलने में कामयाब रहते हैं तो यह रिकॉर्ड भी उनके नाम हो सकता है।
  • अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हजार चौकों के करीब रोहित
रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 2,000 चौके पूरे करने से भी 18 चौके दूर हैं। यह आंकड़ा सिर्फ वनडे क्रिकेट का नहीं, बल्कि टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके कुल चौकों से जुड़ा है।
  • वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में छक्कों का रिकॉर्ड
छक्कों के मामले में रोहित शर्मा का नाम पहले से ही दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए उन्हें 6 छक्के और लगाने होंगे।
  • वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्कों से 12 दूर
रोहित शर्मा के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बनने का भी मौका है। इस उपलब्धि से वह 12 छक्के दूर हैं। यानी अगर रोहित इस सीरीज में अपने पुराने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो उनके नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड जुड़ सकता है।

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विराट कोहली - फोटो : BCCI

विराट कोहली 

  • 15 हजार रन पूरे करने के करीब
विराट कोहली के लिए वेस्टइंडीज सीरीज सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली उपलब्धियों में से एक की वजह से खास हो सकती है। कोहली वनडे क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने के बेहद करीब हैं। उन्होंने अब तक 314 वनडे मैचों की 302 पारियों में 14,941 रन बनाए हैं। यानी इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 59 रन चाहिए।
  • 15 हजार वनडे रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बनने का मौका
विराट कोहली अगर 59 रन बनाकर 15,000 वनडे रन पूरे करते हैं तो वह इस आंकड़े तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन जाएंगे। सचिन तेंदुलकर ने 15,000 वनडे रन तक पहुंचने के लिए 377 पारियां खेली थीं। कोहली इस समय 302 पारियां खेल चुके हैं और उनके पास इस रिकॉर्ड को काफी कम पारियों में हासिल करने का मौका है।
  • लिस्ट ए में सचिन के रिकॉर्ड के करीब कोहली
विराट कोहली लिस्ट ए क्रिकेट में शतकों के मामले में भी सचिन तेंदुलकर के बेहद करीब हैं। सचिन के नाम 60 लिस्ट ए शतक दर्ज हैं, जबकि कोहली के नाम 59 शतक हैं। यानी दो और शतक लगाते ही कोहली सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकते हैं।

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विराट कोहली - फोटो : ANI
  • घर में वनडे रन के रिकॉर्ड पर भी नजर
भारत में खेले गए वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर का आंकड़ा 6,976 रन है। विराट कोहली ने घरेलू मैदान पर 6,867 वनडे रन बनाए हैं। इस तरह कोहली सचिन के रिकॉर्ड से 109 रन पीछे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में उनके पास इस अंतर को खत्म करने का मौका रहेगा।
  • वेस्टइंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल रन के रिकॉर्ड के करीब
विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड के भी करीब हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें 271 रन और बनाने होंगे। यह रिकॉर्ड सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट में बनाए गए रनों से जुड़ा है।
  • वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत में भी बड़ा रिकॉर्ड
वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की जीत वाले मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए विराट कोहली को 142 रन और बनाने होंगे। तीन मैचों की वनडे सीरीज में कोहली के पास इस अंतर को कम करने का मौका रहेगा।
  • नंबर-3 पर 13 हजार वनडे रन के करीब कोहली
विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए भी लंबे समय तक दबदबा कायम रखा है। इस पोजीशन पर 13,000 वनडे रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बनने के लिए उन्हें 180 रन की जरूरत है।
  • एशिया में 17 हजार इंटरनेशनल रन
कोहली के पास एशिया में 17,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने का भी मौका है। इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें 215 रन और बनाने होंगे। यह उपलब्धि टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एशिया में बनाए गए उनके कुल रनों से जुड़ी है।

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रोहित और विराट - फोटो : ANI
कोहली-रोहित की वापसी ने बढ़ाई सीरीज की चर्चा
वनडे टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी ने इस सीरीज को लेकर फैंस की दिलचस्पी बढ़ा दी है। दोनों दिग्गजों ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका सफर जारी है। 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। चयनकर्ता युवा खिलाड़ियों को भी आजमा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोहली और रोहित को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में बरकरार रखा गया है।

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विराट-रोहित - फोटो : BCCI
क्या 2027 विश्व कप में खेलेंगे कोहली और रोहित?
कोहली और रोहित की भारतीय वनडे टीम में भूमिका को लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं। इस बीच टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं की नजर युवा विकल्पों पर भी है। इंग्लैंड के खिलाफ इस साल लॉर्ड्स में हुए वनडे से पहले ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि चयनकर्ता वनडे सेटअप में यशस्वी जायसवाल को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, मौजूदा सीरीज के लिए कोहली और रोहित को टीम में शामिल किया गया है।

भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का कार्यक्रम
  • पहला वनडे: 27 सितंबर - तिरुवनंतपुरम
  • दूसरा वनडे: 30 सितंबर - गुवाहाटी
  • तीसरा वनडे: 3 अक्तूबर - मुल्लांपुर
  • वनडे सीरीज के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज भी खेली जाएगी।
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