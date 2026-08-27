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भारत बनाम श्रीलंका Live Score: क्या कोलंबो में बारिश डालेगी भारत की जीत में बाधा, श्रीलंका के खिलाफ कसा शिकंजा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 27 Aug 2026 09:12 AM IST
खास बातें
Live Cricket Score Today IND vs SL 2nd Test Day 5: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज पांचवां दिन है। भारत ने कोलंबो टेस्ट में शिकंजा कस लिया है। श्रीलंका ने मामूली बढ़त हासिल की है।
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लाइव अपडेट
09:11 AM, 27-Aug-2026
भारत बनाम श्रीलंका Live Score: भारत को मिली थी 213 रन की बढ़तभारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 213 रन की विशाल बढ़त मिली और श्रीलंका को फॉलोऑन खेलना पड़ा। श्रीलंका की पहली पारी में सोनल दिनूषा ने शानदार 103 रन बनाए, जबकि पसिंदु सूरियाबंदर ने 80 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने तीन-तीन विकेट हासिल किए। सरांश जैन को टेस्ट क्रिकेट में पहली बार विकेट मिला और उन्होंने दो विकेट अपने नाम किए।
08:55 AM, 27-Aug-2026
भारत बनाम श्रीलंका Live Score: श्रीलंका ने हासिल की मामूली बढ़तफॉलोऑन खेल रही श्रीलंकाई टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में छह विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए थे। इसके साथ ही मेजबान टीम ने भारत के खिलाफ 16 रन की बढ़त हासिल कर ली है। स्टंप्स के समय सोनल दिनूषा सात और केशारा नुवांथा तीन रन बनाकर नाबाद थे।
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08:51 AM, 27-Aug-2026
भारत बनाम श्रीलंका Live Score: कोलंबो में बारिश का पूर्वानुमानकोलंबो में आज बारिश का पूर्वानुमान है। कोलंबो में बादल छाए रहने के साथ ही मैच के दौरान बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में मौसम भारत की जीत का इंतजार बढ़ा सकता है।
08:46 AM, 27-Aug-2026