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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 25 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 25 Nov 2026 08:30 AM IST
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खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
07:47 AM, 25-Nov-2026
बिहार: 2027 तक बनेगा एआई और मशीन लर्निंग आधारित ग्लोबल डिलीवरी सेंटर, 200 युवाओं को मिलेगा रोजगारबिहार में 2027 तक AI और मशीन लर्निंग आधारित ग्लोबल डिलीवरी सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में सूचना प्रावैधिकी विभाग और टाइगर एनालिटिक्स के बीच एमओयू हुआ। इस परियोजना से करीब 200 युवाओं के लिए उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और पढ़ें
07:45 AM, 25-Nov-2026
बिहार में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर: एक युवक की मौत; मेडिकल कॉलेज के दो छात्रों समेत चार घायलमुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में 25 वर्षीय राकेश कुमार की मौत हो गई। हादसे में मेडिकल कॉलेज के दो छात्रों समेत चार युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक घायल को पटना रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और पढ़ें
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07:38 AM, 25-Nov-2026