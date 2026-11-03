01:00 AM, 03-Nov-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 3 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 14 साल के करियर में उन्होंने 286 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 7226 रन बनाए और 136 विकेट हासिल किए। आइए उनके करियर पर नजर डालते हैं...