पटना में आज राजनीति के साथ साहित्य और संस्कृति का भी रंग दिखेगा। जदयू नेता का बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। गांधी मैदान में लगने वाले पटना पुस्तक मेले इस बार क्या खास होगा? इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा और क्या-क्या होगा? पढ़िए पूरी खबर...

07:49 AM, 02-Nov-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 2 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

वैशाली के सदर थाना क्षेत्र स्थित मरमला चौर में रविवार रात पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम की एक आरोपी से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में राज नंदन कुमार उर्फ छोटू के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस के अनुसार, उस पर लूट और आर्म्स एक्ट समेत करीब 17 मामले दर्ज हैं। वह 2025 में समस्तीपुर कोर्ट परिसर से पेशी के दौरान फरार हो गया था।