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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 2 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:30 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
11:22 AM, 02-Nov-2026
बिहार: कांग्रेस पर दफ्तर पर दिल्ली पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, मांगा ब्योरा… किया तलबदिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटना स्थित बिहार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से जुड़े मोबाइल नंबर के पंजीकृत मालिक अमित कुमार मंडल को 5 नवंबर को दिल्ली में पेश होने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने मोबाइल, सिम कार्ड और एक्स हैंडल के संचालन से जुड़ी जानकारी मांगी है। और पढ़ें
11:05 AM, 02-Nov-2026
बिहार: दिवाली और छठ पर पांच तारीख से पांच राज्यों के लिए चलेंगी 200 विशेष बसें, टिकट बुकिंग शुरूदिवाली और छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 5 से 20 नवंबर तक करीब 200 विशेष बसें चलाएगा। ये बसें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए संचालित होंगी। एसी सीटर और स्लीपर बसों के किराये पर 30 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी दी जा रही है। यात्री निगम की आधिकारिक वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं। और पढ़ें
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10:15 AM, 02-Nov-2026
बिहार: 200 रुपये की रिश्वत का 48 साल पुराना मामला आखिर बंद, पुलिस की नींद ही नहीं खुलीबिहार में विशेष निगरानी कोर्ट ने बंदूक के लाइसेंस के सत्यापन के बदले 200 रुपये रिश्वत मांगने से जुड़े 48 साल पुराने मामले का निष्पादन कर दिया है। अदालत ने पाया कि इतने लंबे समय में पुलिस ने न तो प्रगति प्रतिवेदन दिया और न ही आरोप पत्र दाखिल किया। केस के कई पुराने दस्तावेज भी जीर्णशीर्ण हो चुके हैं। हालांकि, मूल फाइल को अगले 10 साल तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। और पढ़ें
08:50 AM, 02-Nov-2026
पटना में आज: नितिन नवीन कहां आ रहे, MLC चुनाव में हार के बाद क्या खुलासा करेंगे जदयू के अभिषेक झा? जानिए सबकुछ
पटना में आज राजनीति के साथ साहित्य और संस्कृति का भी रंग दिखेगा। जदयू नेता का बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। गांधी मैदान में लगने वाले पटना पुस्तक मेले इस बार क्या खास होगा? इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा और क्या-क्या होगा? पढ़िए पूरी खबर...और पढ़ें
08:16 AM, 02-Nov-2026
बिहार: पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री ने पकड़ी रफ्तार, रोज 110 दस्तावेजों का डिजिटल निबंधन; क्यूआर कोड से मिलेगी कॉपीनालंदा जिले में पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था को लोग तेजी से अपना रहे हैं। बिहारशरीफ, हिलसा और राजगीर निबंधन कार्यालयों में रोजाना औसतन 110 दस्तावेजों का डिजिटल निबंधन हो रहा है। रजिस्ट्री के बाद खरीदार को मूल दस्तावेज के साथ एसएमएस और व्हाट्सएप पर सुरक्षित पीडीएफ कॉपी भी मिल रही है। क्यूआर कोड स्कैन कर भविष्य में भी दस्तावेज डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकेगा। और पढ़ें
07:49 AM, 02-Nov-2026
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 2 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचारवैशाली के सदर थाना क्षेत्र स्थित मरमला चौर में रविवार रात पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम की एक आरोपी से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में राज नंदन कुमार उर्फ छोटू के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस के अनुसार, उस पर लूट और आर्म्स एक्ट समेत करीब 17 मामले दर्ज हैं। वह 2025 में समस्तीपुर कोर्ट परिसर से पेशी के दौरान फरार हो गया था।
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