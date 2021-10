Karwa Chauth 2021 Moonrise Time Live Updates: आज किस शहर में कब दिखाई देगा करवा चौथ का चांद और जानें सबकुछ

10:28 AM, 24-Oct-2021

इन 4 शहरों में इस समय निकलेगा चांद

जानें आपके शहर में आज शाम के समय कब होगा चंद्रोदयदिल्ली- Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Delhi- शाम 08 बजकर 07 मिनट परनोएडा- Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Noida- शाम 08 बजकर 06 मिनट परलुधियाना- Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Ludhiana- शाम 08 बजकर 07 मिनटपरलखनऊ- Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Lucknow- शाम 07 बजकर 56 मिनट पर