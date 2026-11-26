Winter Morning Routine: सर्दियों का मौसम आते ही सुबह बिस्तर छोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं लगता। बाहर ठंडी हवा, कमरे में कम तापमान और ऊपर से गर्म रजाई का आराम, ये सभी चीजें सुबह जल्दी उठने के इरादे को कमजोर कर देती हैं। कई लोग रात में सोचते हैं कि कल सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करेंगे, वॉक पर जाएंगे या अपने जरूरी काम समय पर निपटाएंगे, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही उसे बंद करके दोबारा सो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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सोने और जागने का समय तय करें

सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और सुबह की रोशनी देर से आती है। इससे शरीर की प्राकृतिक नींद-जागने की लय प्रभावित हो सकती है। वहीं, देर रात तक मोबाइल चलाना, अनियमित सोने का समय और पर्याप्त नींद न लेना भी सुबह उठने में परेशानी बढ़ा सकता है।हालांकि, कुछ आसान आदतों को अपनाकर सर्दियों में भी सुबह जल्दी उठना संभव है। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करने होंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि खुद पर अचानक दबाव डालने के बजाय धीरे-धीरे अपनी बॉडी को नए रूटीन का आदी बनाएं। आइए जानते हैं सुबह का आलस दूर करने और जल्दी उठने की आदत डालने के 7 आसान तरीके।

सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे पहले रात को समय पर सोने की आदत डालें। रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। अचानक एक घंटा पहले उठने के बजाय हर 3-4 दिन में 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। इससे शरीर धीरे-धीरे नए रूटीन का आदी हो जाएगा।



रात में मोबाइल से बनाएं दूरी

सोने से ठीक पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का इस्तेमाल करने से बचें। स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी नींद के प्राकृतिक चक्र को प्रभावित कर सकती है। बेहतर होगा कि सोने से कम से कम 30-60 मिनट पहले मोबाइल रख दें और किताब पढ़ने या हल्का संगीत सुनने जैसी आदत अपनाएं।



अलार्म को बिस्तर से दूर रखें

अगर अलार्म बंद करके दोबारा सोने की आदत है तो मोबाइल या अलार्म घड़ी को बिस्तर से थोड़ी दूरी पर रखें। इससे अलार्म बंद करने के लिए आपको बिस्तर से उठना पड़ेगा। बार-बार स्नूज करने से बचें।



सुबह उठते ही धूप लें

सर्दियों में सुबह की हल्की धूप शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। उठने के बाद पर्दे खोलें और संभव हो तो कुछ देर प्राकृतिक रोशनी में बिताएं। इससे शरीर की प्राकृतिक बॉडी क्लॉक को नियमित रखने में मदद मिलती है।



सुबह के लिए कोई पसंदीदा काम तय

सुबह उठने का एक अच्छा कारण होना जरूरी है। आप मॉर्निंग वॉक, योग, एक्सरसाइज, पसंदीदा किताब पढ़ने या अपने लिए हेल्दी नाश्ता बनाने का प्लान कर सकते हैं। जब सुबह कोई पसंदीदा काम होगा तो बिस्तर छोड़ना आसान लगेगा।



रात में ही सुबह की तैयारी कर लें

सुबह की भागदौड़ और ठंड से बचने के लिए रात में ही कपड़े, जूते और जरूरी सामान तैयार रखें। गर्म कपड़े बिस्तर के पास रख सकते हैं। इससे सुबह उठने के बाद काम शुरू करना आसान हो जाएगा और आलस भी कम महसूस होगा।



पर्याप्त नींद और हल्का डिनर लें

जल्दी उठने के लिए नींद से समझौता न करें। वयस्कों को आमतौर पर 7-9 घंटे की नींद की जरूरत होती है। रात में बहुत भारी भोजन करने से भी नींद प्रभावित हो सकती है। इसलिए संतुलित और हल्का डिनर करें तथा सोने का नियमित समय बनाए रखें।