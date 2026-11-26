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Parenting Advice for Teens: बच्चों का बचपन कब किशोरावस्था में बदल जाता है, माता-पिता को अक्सर पता ही नहीं चलता। जो बच्चा कभी स्कूल से लेकर दोस्तों तक की हर छोटी-बड़ी बात घर आकर बताता था, वही टीनएज में पहुंचते ही अचानक चुप रहने लगता है। कभी फोन पर घंटों बात करना, कभी कमरे का दरवाजा बंद रखना और कभी माता-पिता के सवालों का छोटा-सा जवाब देकर बात खत्म कर देना, ये बदलाव कई पैरेंट्स को परेशान कर सकते हैं। ऐसे में उनके मन में सवाल उठता है कि आखिर बच्चा उनसे क्या छिपा रहा है?



दरअसल, टीनएज उम्र में बच्चों के शरीर, सोच और भावनाओं में तेजी से बदलाव होते हैं। वे अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और निजी जिंदगी में थोड़ी आजादी की उम्मीद रखते हैं। कई बार दोस्तों का दबाव, पढ़ाई का तनाव, रिश्तों की उलझन या माता-पिता की डांट का डर भी उन्हें बातें छिपाने के लिए मजबूर कर सकता है।



लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है। ऐसे समय में माता-पिता की भूमिका बेहद अहम होती है। डांटने, शक करने या जबरदस्ती पूछताछ करने के बजाय बच्चे को समझना और उसका भरोसा जीतना जरूरी है। आइए जानते हैं कि अगर आपका टीनएजर आपसे बातें छिपाने लगे तो आपको क्या करना चाहिए।

अगर बच्चा हर बात नहीं बताता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ गलत कर रहा है। बार-बार सवाल पूछने और शक जताने से वह आपसे और दूर हो सकता है। उसे अपनी निजी जिंदगी के लिए थोड़ी जगह दें।



डांटने के बजाय प्यार से बात करें



बच्चा कोई बात बताने से डरता है तो उसके पीछे डांट या सजा का डर हो सकता है। उसे भरोसा दिलाएं कि वह अपनी परेशानी बिना किसी डर के आपके साथ साझा कर सकता है।



दोस्त बनने की कोशिश करें



सिर्फ पढ़ाई, मोबाइल और अनुशासन की बातें न करें। उसके दोस्तों, पसंदीदा गानों, खेल और रुचियों के बारे में भी बात करें। इससे आपके बीच बातचीत सहज बनेगी।



उसकी प्राइवेसी का सम्मान करें



टीनएज बच्चों को अपनी निजी जगह की जरूरत होती है। बिना वजह फोन चेक करना, मैसेज पढ़ना या हर समय कमरे में झांकना भरोसा कमजोर कर सकता है। हालांकि सुरक्षा से जुड़े वास्तविक खतरे होने पर उचित निगरानी जरूरी है।



अपनी बात थोपने के बजाय सुनें



कई बार माता-पिता बच्चे की बात पूरी सुने बिना ही सलाह देने या फैसला सुनाने लगते हैं। उसकी भावनाओं को समझें और उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दें।



गलती होने पर बातचीत का रास्ता खुला रखें



अगर बच्चा कोई गलती स्वीकार करता है तो तुरंत अपमानित या शर्मिंदा न करें। गलती के परिणाम समझाएं और समाधान खोजने में उसकी मदद करें। इससे वह भविष्य में भी सच बोलने से नहीं डरेगा।



व्यवहार में गंभीर बदलाव दिखे तो ध्यान दें



अगर बच्चा अचानक बहुत अकेला रहने लगे, लगातार उदास रहे, पढ़ाई में तेजी से गिरावट आए या डर और तनाव में दिखाई दे तो इसे नजरअंदाज न करें। प्यार से बात करें और जरूरत पड़ने पर काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लें।