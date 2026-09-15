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Hindi News ›   Lifestyle ›   Vishwakarma Jayanti 2026: Why Do People Clean Workplaces Before Vishwakarma Puja? Know the Tradition

विश्वकर्मा पूजा 2026: विश्वकर्मा पूजा से पहले सफाई करना क्यों माना जाता है जरूरी? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Tue, 15 Sep 2026 04:10 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 15 Sep 2026 04:10 PM IST
सार

Vishwakarma Jayanti 2026: विश्वकर्मा जयंती पर कई लोग अपने काम के उपकरणों को साफ करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मशीनों और औजारों को सम्मान देने की यह परंपरा मेहनत, हुनर और कर्म के महत्व को दर्शाती है। 

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Vishwakarma Jayanti 2026: Why Do People Clean Workplaces Before Vishwakarma Puja? Know the Tradition
विश्वकर्मा पूजा 2026 - फोटो : AI

विस्तार
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Vishwakarma Puja 2026: विश्वकर्मा जयंती हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को समर्पित महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, शिल्प, वास्तुकला और तकनीकी कौशल से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन विशेष रूप से कारखानों, दुकानों, वर्कशॉप, मशीनों और औजारों की पूजा करने की परंपरा कई जगहों पर देखने को मिलती है। यही वजह है कि विश्वकर्मा जयंती के मौके पर घर और कार्यस्थल की साफ-सफाई को भी विशेष महत्व दिया जाता है।

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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा से पहले स्थान को साफ और व्यवस्थित रखना शुभ माना जाता है। घर या दफ्तर की सफाई को केवल बाहरी स्वच्छता से नहीं, बल्कि सकारात्मक और व्यवस्थित वातावरण तैयार करने से भी जोड़ा जाता है। खासकर जिन जगहों पर मशीनों, औजारों या काम से जुड़ी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, वहां सफाई सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के लिहाज से भी उपयोगी हो सकती है।
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विश्वकर्मा जयंती पर कई लोग अपने काम के उपकरणों को साफ करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मशीनों और औजारों को सम्मान देने की यह परंपरा मेहनत, हुनर और कर्म के महत्व को दर्शाती है। घर में भी पूजा स्थल, प्रवेश द्वार और आसपास की जगह को साफ करके दीपक और सजावट की जाती है।

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इस दिन सफाई के साथ-साथ पुरानी, बेकार या खराब पड़ी चीजों को व्यवस्थित करना भी अच्छा अवसर हो सकता है। इससे घर और कार्यस्थल अधिक साफ-सुथरा और व्यवस्थित नजर आता है।

 

  • घर की सफाई क्यों मानी जाती है जरूरी?

विश्वकर्मा जयंती पर घर की सफाई करके पूजा के लिए स्वच्छ स्थान तैयार किया जाता है। खासकर पूजा स्थल, मुख्य दरवाजे और काम करने की जगह की सफाई पर ध्यान दिया जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से स्वच्छ वातावरण को शुभ माना जाता है।
 

  • दफ्तर और वर्कशॉप की सफाई का महत्व

कारखानों और वर्कशॉप में मशीनें, औजार और उपकरण भगवान विश्वकर्मा की पूजा का प्रमुख हिस्सा होते हैं। इसलिए पूजा से पहले इन्हें साफ करना और व्यवस्थित करना एक महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। व्यावहारिक रूप से भी मशीनों के आसपास जमा धूल और अव्यवस्था को हटाना कार्यस्थल को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है।
 

  • औजारों की पूजा से जुड़ी परंपरा

विश्वकर्मा जयंती पर कारीगर, इंजीनियर, मैकेनिक और अन्य तकनीकी कार्यों से जुड़े लोग अपने उपकरणों की पूजा करते हैं। इसके पीछे काम और हुनर के प्रति सम्मान की भावना जुड़ी मानी जाती है। औजारों को साफ करके पूजा स्थल पर रखना इसी परंपरा का हिस्सा है।
 

  • सफाई के बाद ऐसे सजाएं घर और ऑफिस

सफाई के बाद पूजा स्थल पर फूल, रंगोली और दीपक से सजावट की जा सकती है। ऑफिस या वर्कशॉप में भी पूजा के स्थान को साफ-सुथरा रखकर फूलों से सजाया जा सकता है। मशीनों या विद्युत उपकरणों की सफाई करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और बिजली से जुड़े उपकरणों की सफाई से पहले उन्हें सुरक्षित रूप से बंद कर दें।


 

  • परंपरा के साथ स्वच्छता का संदेश

विश्वकर्मा जयंती हमें सिर्फ पूजा और परंपरा ही नहीं, बल्कि अपने काम, उपकरणों और कार्यस्थल के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी देती है। इस अवसर पर की जाने वाली सफाई को स्वच्छता, अनुशासन और मेहनत के सम्मान से जोड़कर देखा जा सकता है। इसलिए इस दिन घर हो या दफ्तर, साफ-सफाई के साथ व्यवस्थित और सुरक्षित वातावरण बनाने पर ध्यान देना बेहतर है।

 

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