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Hindi News ›   Lifestyle ›   Ganpati Puja Flowers Reuse Ideas: 5 Easy Ways to Reuse Flowers and Leaves

लाइफस्टाइल हैक्स: गणपति पूजा के बचे फूल और पत्तियों को फेंके नहीं, ऐसे करें रीयूज

Tue, 15 Sep 2026 05:29 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 15 Sep 2026 05:29 PM IST
सार

Ganpati Puja Flowers Reuse Ideas: गणपति पूजा के बाद फूल-पत्तियों को सीधे कूड़ेदान या जलस्रोत में फेंकना जरूरी नहीं है। इन्हें खाद, सजावट या प्राकृतिक रंग जैसे उपयोगों में लाकर दोबारा काम में लिया जा सकता है। 

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Ganpati Puja Flowers Reuse Ideas: 5 Easy Ways to Reuse Flowers and Leaves
पूजा के फूलों का दोबारा करें इस्तेमाल - फोटो : Ai

विस्तार
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Leftover Puja Flowers Reuse: गणपति पूजा के दौरान घर में फूल, पत्तियां, दूर्वा और दूसरी प्राकृतिक पूजा सामग्री बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। पूजा के बाद अक्सर इन्हें कूड़े में फेंक दिया जाता है, जबकि थोड़ी-सी समझदारी से इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर फूल और पत्तियां जैविक सामग्री हैं, इसलिए इन्हें कचरे में डालने के बजाय खाद या दूसरे उपयोगी कामों में लगाया जा सकता है। इससे घर का कचरा कम करने में मदद मिलती है और पूजा सामग्री का सम्मानजनक तरीके से निपटारा भी हो जाता है।
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गणपति उत्सव के बाद बची पूजा सामग्री से घर के लिए खाद तैयार करने से लेकर प्राकृतिक रंग बनाने तक कई आसान विकल्प हैं। हालांकि, फूल-पत्तियों को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उनमें लगी प्लास्टिक, धागे, तार, सजावटी सामग्री और अन्य गैर-जैविक चीजें अलग कर देना जरूरी है। आइए जानते हैं गणपति पूजा के बचे फूल और पत्तियों को किन आसान तरीकों से रीयूज किया जा सकता है।
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1. फूल-पत्तियों से बनाएं घर की खाद

बचे हुए फूल, पत्तियां और दूर्वा को घर की जैविक खाद बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर सूखे पत्तों और रसोई से निकलने वाले दूसरे उपयुक्त जैविक कचरे के साथ कंपोस्ट में डालें। समय-समय पर मिश्रण को पलटते रहें और नमी संतुलित रखें। धीरे-धीरे यह जैविक खाद में बदलने लगेगा, जिसे गमलों और पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल किया जा सकता है।
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2. सूखे फूलों से बनाएं सजावटी सामग्री

अगर फूल बहुत ज्यादा खराब नहीं हुए हैं तो उन्हें साफ जगह पर छांव में अच्छी तरह सुखाया जा सकता है। सूखे फूलों की पंखुड़ियों को कांच की बोतल, सजावटी कटोरी या पूजा की सजावट में इस्तेमाल कर सकती हैं। इन्हें अन्य सूखी प्राकृतिक सामग्री के साथ मिलाकर घर की सजावट के लिए सुंदर सजावटी मिश्रण भी बनाया जा सकता है।

ध्यान रखें कि फूलों को पूरी तरह सूखने के बाद ही बंद डिब्बे में रखें, वरना नमी के कारण फफूंद लग सकती है।


3. प्राकृतिक रंग बनाने में करें इस्तेमाल

गेंदे जैसे कुछ फूलों की पंखुड़ियों से प्राकृतिक रंग तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए साफ पंखुड़ियों को पानी में उबालकर रंगीन पानी तैयार करें। इस्तेमाल से पहले यह सुनिश्चित करें कि फूलों पर कोई रासायनिक रंग, कीटनाशक या अन्य अनुपयुक्त पदार्थ न लगा हो। प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल मुख्य रूप से कागज या सजावटी कला-काम में करना बेहतर है।


4. पूजा के लिए दोबारा उपयोग करें

कुछ फूल और पत्तियां अगर ताजी और साफ अवस्था में हैं, तो उन्हें तुरंत फेंकने के बजाय घर की पूजा-सजावट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनसे छोटी फूलों की माला, पूजा की थाली की सजावट या घर के मंदिर के लिए प्राकृतिक सजावट तैयार की जा सकती है।

हालांकि, पूजा में दोबारा इस्तेमाल करने से पहले फूलों की ताजगी और धार्मिक परंपरा का ध्यान रखें। बहुत पुराने या मुरझाए फूलों को दोबारा पूजा में इस्तेमाल करने के बजाय कंपोस्ट करना बेहतर विकल्प है।


5. जैविक कचरे से बनाएं 'फूलों की खाद'

अगर आपके पास बहुत ज्यादा पूजा सामग्री जमा हो गई है तो उसे अलग करके जैविक कचरे के रूप में कंपोस्टिंग में दिया जा सकता है। कई जगह स्थानीय निकाय या संस्थाएं पूजा के फूलों के लिए अलग संग्रह अभियान भी चलाती हैं। ऐसी सुविधा उपलब्ध हो तो फूलों को सामान्य कूड़े में डालने के बजाय वहां देना ज्यादा बेहतर है।



पूजा सामग्री का न करें अपमान

गणपति पूजा के बाद फूल-पत्तियों को सीधे कूड़ेदान या जलस्रोत में फेंकना जरूरी नहीं है। इन्हें खाद, सजावट या प्राकृतिक रंग जैसे उपयोगों में लाकर दोबारा काम में लिया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा सामग्री को प्लास्टिक, थर्माकोल, तार और दूसरी गैर-जैविक वस्तुओं से अलग किया जाए। छोटी-सी पहल से घर का जैविक कचरा कम किया जा सकता है और त्योहार के बाद आसपास की सफाई भी बनाए रखने में मदद मिलती है।
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