Dev Diwali 2026 in Varanasi: देव दीपावली का त्योहार आते ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी की रौनक देखते ही बनती है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाने वाला यह पर्व देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी खास आकर्षण का केंद्र रहता है।



इस दिन मां गंगा के घाटों को लाखों मिट्टी के दीयों से सजाया जाता है। शाम होते ही गंगा किनारे जलते दीपों की रोशनी, मंदिरों की घंटियां, भजन और भव्य गंगा आरती का नजारा हर किसी का मन मोह लेता है।



साल 2026 में देव दीपावली का पर्व 24 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। इस बार वाराणसी में 11 लाख से अधिक दीप जलाने की तैयारी है। दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा महाआरती, चेत सिंह घाट पर प्रोजेक्शन और लेजर शो तथा अस्सी और दशाश्वमेध घाट के सामने ड्रोन शो आयोजित करने की योजना है।



ऐसे में अगर आप भी इस बार देव दीपावली पर काशी जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ही प्रमुख घाटों की जानकारी हासिल कर लें। इससे आप भीड़ के बीच अपनी पसंद की जगह चुनकर इस अद्भुत दीपोत्सव का आनंद उठा सकेंगे। आइए जानते हैं वाराणसी के उन प्रमुख घाटों के बारे में, जहां देव दीपावली का नजारा बेहद खास होता है।

