कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन भर की व्यस्तता के बावजूद खुश और तनावमुक्त कैसे रहते हैं? वहीं, कुछ लोगों के पास सबकुछ होने के बाद भी सुकून नहीं होता। दरअसल, खुशहाल जिंदगी का राज केवल ज्यादा पैसा कमाने या बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में नहीं है, बल्कि अपने दिन को सही तरीके से जीने में छिपा है।

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इस फॉर्मूले को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या का आकलन करें। देखें कि आपका कितना समय काम, परिवार, दोस्तों, मोबाइल और आराम में बीत रहा है।

इसके बाद अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समय तय करें। दिन में परिवार के साथ बातचीत, दोस्तों से जुड़ने, एक्सरसाइज और पसंदीदा गतिविधियों के लिए जगह बनाएं।

ऑफिस आने-जाने का समय कम रखने की कोशिश करें और जहां संभव हो, अनावश्यक स्क्रीन टाइम घटाएं।

आराम के लिए ऐसी गतिविधियां चुनें, जिनसे मन को सुकून और शरीर को सक्रियता मिले। हालांकि, यह शेड्यूल कोई सख्त नियम नहीं है।

अपनी जिम्मेदारियों और परिस्थितियों के हिसाब से इसमें बदलाव करें। आखिरकार, खुशहाल जिंदगी का असली मंत्र है- हर दिन में अपने लिए भी थोड़ी जगह जरूर बनाना।

यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के अध्ययनकर्ताओं की सुझाई गई एक रूपरेखा भी इसी ओर इशारा करती है। इसके मुताबिक, अगर दिन के 24 घंटों को रिश्तों, काम, सेहत और खुद के लिए समझदारी से बांट लिया जाए, तो जिंदगी में खुशियों की जगह बढ़ सकती है। तो आइए समझते हैं, इस खास फॉर्मूले को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाया जाए।खुश रहने के लिए जरूरी है कि आपके आस-पास अपनेपन का अहसास हो। अध्ययनकर्ताओं की रूपरेखा के मुताबिक, परिवार के साथ करीब 6 घंटे, दोस्तों के साथ 2 घंटे और दूसरे लोगों व पड़ोसियों के साथ लगभग डेढ़ घंटा बिताना अच्छा हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर समय किसी के साथ रहना जरूरी है, बल्कि रिश्तों को समय और अहमियत देना जरूरी है। परिवार के साथ बैठकर बातें करें, दोस्तों का हाल-चाल पूछें और पड़ोसियों से मेल-जोल बढ़ाएं। छोटी-छोटी बातचीत और साथ बिताए पल भी मन को खुशियों से भर सकते हैं।काम जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है, लेकिन इसकी वजह से अपनी सेहत को नजरअंदाज करना किसी भी मायने में ठीक नहीं है। इसलिए सुझाई गई रूपरेखा में काम के लिए करीब 6 घंटे का समय रखा गया है। वहीं, शारीरिक गतिविधियों के लिए लगभग 2 घंटे देने की सलाह दी गई है। इसमें टहलना, साइकिल चलाना, डांस करना या योग जैसी गतिविधियां शामिल हैं।हर खाली पल में मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आपकी आदत बन गई है, तो अब इसे बदलने का समय है। इस फॉर्मूले में स्क्रीन टाइम को अधिकतम एक घंटे तक सीमित रखने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा खाने-पीने के लिए करीब एक घंटा निकालें। भोजन करते समय मोबाइल और दूसरी परेशानियों से दूरी बनाएं। खाने के स्वाद का आनंद लें और जल्दबाजी में भोजन करने से बचें। याद रखें, खुशियां हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं मिलतीं, कई बार सुकून से खाया गया खाना और खुद के साथ बिताया गया वक्त भी चेहरे पर मुस्कान ला सकता है।



विशेषज्ञ की राय : खुद को स्वीकारें



डॉ. वर्षा सिंह (मनोवैज्ञानिक) बताती हैं कि खुशहाल जिंदगी जीने के लिए हर दिन का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि हर छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करना जरूरी है। इसलिए हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें, पर्याप्त नींद लें और रोज थोड़ा व्यायाम करें। अपनों के साथ समय बिताएं और अपनी पसंद के कामों के लिए भी वक्त निकालें। अपने लिए वक्त निकालना आपको खुद से मिलने में मदद करता है और आत्मसंतुष्टि देता है। वहीं, दूसरों से तुलना न करके खुद को स्वीकारें।

