Constitution Of India Prastavna Meaning: भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जो हर नागरिक को अधिकार देने के साथ-साथ देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की दिशा भी तय करता है। जब भी हम संविधान की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना यानी Preamble का जिक्र आता है। संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा और परिचय के रूप में देखा जाता है। इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द लिखे गए हैं, जो भारत की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार और देश के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद करते हैं।

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आपने भी कई बार संविधान की प्रस्तावना में लिखे शब्दों जैसे संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य को पढ़ा या सुना होगा। लेकिन क्या आप इनका सही अर्थ जानते हैं? दरअसल, ये केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को दर्शाते हैं।प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्शों का भी उल्लेख किया गया है। इनका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है, जहां हर नागरिक को सम्मान, अवसर और अधिकार मिल सकें। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे इन महत्वपूर्ण शब्दों का क्या मतलब है और ये हमारे जीवन से कैसे जुड़े हैं।

इसका मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। भारत अपनी नीतियां और कानून खुद बनाता है। कोई विदेशी शक्ति भारत को अपने आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।





समाजवादी शब्द का अर्थ ऐसे समाज की स्थापना से है, जहां सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाए। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें और कमजोर वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाए।



3. पंथनिरपेक्ष (Secular)

पंथनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। देश सभी धर्मों का समान सम्मान करता है और हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जो संविधान और कानून के अधीन है।



4. लोकतंत्रात्मक (Democratic)

लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। भारत में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यहां लोगों को मतदान के जरिए सरकार बदलने का अधिकार भी मिलता है।



5. गणराज्य (Republic)

गणराज्य का अर्थ है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं होता। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। यानी देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद किसी परिवार की विरासत नहीं है।



6. न्याय (Justice)



संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर अनुचित भेदभाव न हो और सभी को न्याय पाने का अवसर मिले।



7. स्वतंत्रता और समानता (Liberty and Equality)

स्वतंत्रता का अर्थ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी। वहीं समानता का मतलब है कि सभी नागरिकों को कानून के सामने समान माना जाए और अवसरों में समानता मिले। ये दोनों आदर्श एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं।



बंधुता का अर्थ है भाईचारा, आपसी सम्मान और एकता की भावना। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के बीच आपसी सद्भाव बनाए रखना और व्यक्ति की गरिमा के साथ देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है।





संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई थी?



भारतीय संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।