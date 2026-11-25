1 of 5 शादी के बाद ऐसे बढ़ेगा रोमांस - फोटो : AI







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Happy Married Life Tips: शादी के बाद जिंदगी में कई बदलाव आते हैं। शुरुआत में जहां कपल एक-दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, वहीं समय के साथ नौकरी, घर की जिम्मेदारियां, परिवार और बच्चों की देखभाल के बीच रिश्ते को समय देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई बार पति-पत्नी के रिश्ते से पहले जैसा रोमांस और डेटिंग वाली एक्साइटमेंट कम होने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शादी के बाद प्यार और रोमांस खत्म हो जाता है।



दरअसल, किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाए रखने के लिए प्यार के साथ-साथ छोटी-छोटी कोशिशें भी जरूरी होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि शादी के कई साल बाद भी आपके पार्टनर के साथ वही अपनापन, उत्साह और रोमांस बना रहे, जो डेटिंग के दिनों में हुआ करता था, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अच्छी आदतें शामिल कर सकते हैं।



इसके लिए आपको महंगे गिफ्ट या लंबी छुट्टियों की जरूरत नहीं है। पार्टनर के लिए समय निकालना, उनकी तारीफ करना, साथ में घूमना और छोटी-छोटी खुशियां बांटना भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 8 आसान तरीके, जिनकी मदद से शादी के बाद भी अपने रिश्ते में डेटिंग जैसा रोमांच बनाए रख सकते हैं।

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2 of 5 कपल - फोटो : Adobe

शादी के बाद भी डेटिंग जैसी फीलिंग बनाए रखने के 8 तरीके



पार्टनर के साथ डेट नाइट प्लान करें



शादी के बाद भी डेट पर जाना बंद न करें। सप्ताह में कम से कम एक दिन पार्टनर के साथ डिनर, मूवी या कॉफी डेट प्लान करें। जरूरी नहीं कि हर बार किसी महंगे रेस्टोरेंट में ही जाएं। घर पर कैंडल लाइट डिनर भी रिश्ते में रोमांस बढ़ा सकता है।





एक-दूसरे को सरप्राइज देते रहें



छोटे-छोटे सरप्राइज रिश्ते में नई खुशियां भर सकते हैं। कभी पार्टनर के लिए उनकी पसंदीदा चॉकलेट ले आएं, कभी बिना किसी खास मौके के फूल दे दें। ऐसे छोटे प्रयास यह एहसास दिलाते हैं कि आप आज भी उनकी परवाह करते हैं।

3 of 5 रोजाना एक-दूसरे के लिए समय निकालें - फोटो : istock

रोजाना एक-दूसरे के लिए समय निकालें



व्यस्त जिंदगी में पार्टनर के साथ बातचीत करना न भूलें। दिनभर में कम से कम 15-20 मिनट एक-दूसरे के साथ बिना मोबाइल और टीवी के बिताएं। अपने दिन के बारे में बताएं और पार्टनर की बातें भी ध्यान से सुनें।





एक-दूसरे की तारीफ करना न छोड़ें



डेटिंग के दिनों में जिस तरह आप पार्टनर की खूबसूरती और खूबियों की तारीफ करते थे, शादी के बाद भी ऐसा करते रहें। उनकी मेहनत, समझदारी और छोटी-छोटी उपलब्धियों की सराहना करें। इससे रिश्ते में सम्मान और अपनापन बना रहता है।

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4 of 5 प्यार जताने में कंजूसी न करें - फोटो : adobe

साथ में नई चीजें एक्सप्लोर करें रिश्ते में उत्साह बनाए रखने के लिए कुछ नया करना जरूरी है। साथ में कुकिंग सीखें, डांस क्लास जॉइन करें, नई जगह घूमने जाएं या कोई नया खेल खेलें। नए अनुभव कपल को एक-दूसरे के करीब ला सकते हैं।





प्यार जताने में कंजूसी न करें



प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे व्यवहार से भी जाहिर होता है। पार्टनर का हाथ पकड़ना, गले लगाना, मुस्कुराकर मिलना और जरूरत के समय साथ देना रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है। हमेशा एक-दूसरे की पसंद और सहजता का सम्मान करें।

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5 of 5 पुरानी यादों को फिर से जिएं - फोटो : Adobe Stock