किराए के कमरे और मैंः आधी रात को तेज बारिश में मैं सड़क पर थी और रोए जा रही थी

She Cheated On Me But I Still Love Her 'तीन महीने पहले हमारा ब्रेकअप हुआ है। जानते हैं कारण क्या है? जेब खाली हो गई है। तकरीबन 24 हजार रुपए का कर्ज चुकाना है। दोस्तों से नजर नहीं मिला पा रहा। मकान मालिक से बोला है- पिताजी बीमार हैं।

17 जुलाई 2019