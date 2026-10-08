Navratri Cleaning Tips: नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की उपासना के साथ-साथ घर की साफ-सफाई और सकारात्मक माहौल तैयार करने का भी अवसर माना जाता है। नवरात्रि शुरू होने से पहले कई परिवार घर की अच्छी तरह सफाई करते हैं, पुराने और बेकार सामान को हटाते हैं और पूजा स्थल को व्यवस्थित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि साफ-सुथरे और व्यवस्थित घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है।

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टूटे हुए बर्तन

इसी वजह से नवरात्रि से पहले घर की सफाई करते समय कुछ ऐसी चीजों को हटाने की सलाह दी जाती है, जो लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं हैं या टूट-फूट चुकी हैं। इनमें टूटे हुए बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूखे या मुरझाए पौधे, बेकार कबाड़ और लंबे समय से बंद पड़ी वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि, इन चीजों को अशुभ मानना धार्मिक और लोक मान्यताओं का हिस्सा है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।अगर आप भी नवरात्रि से पहले घर की सफाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दौरान किन चीजों को व्यवस्थित या घर से बाहर करने की परंपरा है, यह जानना उपयोगी हो सकता है।

धार्मिक और वास्तु संबंधी मान्यताओं में टूटे-फूटे बर्तनों को घर में लंबे समय तक रखने से बचने की सलाह दी जाती है। नवरात्रि की सफाई के दौरान ऐसे बर्तनों को अलग करके देखें कि उनकी मरम्मत संभव है या उन्हें हटाना बेहतर होगा।

बंद या खराब घड़ी

कई लोक मान्यताओं में बंद घड़ी को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता। अगर घड़ी खराब है तो उसे ठीक करवाएं या फिर उपयोग में न आने पर हटा दें।

सूखे और मुरझाए पौधे

घर में पौधे सकारात्मक वातावरण और सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन सूखे या पूरी तरह मृत पौधों को लंबे समय तक रखने से बचने की सलाह दी जाती है। नवरात्रि से पहले गमलों की सफाई और पौधों की देखभाल की जा सकती है।

टूटी हुई सजावटी वस्तुएं

फटी हुई तस्वीरों के फ्रेम, टूटी मूर्तियां या खराब सजावटी सामान घर में जगह घेरते हैं। नवरात्रि की सफाई में इन्हें अलग करना घर को व्यवस्थित बनाने के लिहाज से भी उपयोगी है।

खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान

पुराने मोबाइल, खराब चार्जर, टूटे उपकरण और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जिनका इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें घर में जमा करके रखने के बजाय ई-वेस्ट के उचित निपटान की व्यवस्था करें।

पुराना और बेकार कबाड़

नवरात्रि से पहले घर की सफाई करते समय पुराने डिब्बे, कागज, प्लास्टिक और ऐसी चीजें जिन्हें लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है, उन्हें छांटें। उपयोगी सामान को व्यवस्थित करें और बाकी का उचित तरीके से निपटान करें।

पूजा स्थल की भी करें सफाई

घर की सामान्य सफाई के साथ पूजा घर को भी अच्छी तरह साफ करें। पूजा की मूर्तियों और तस्वीरों को सावधानी से साफ करें और पुराने फूल, माला तथा अन्य पूजा सामग्री को सम्मानपूर्वक हटाएं। पूजा स्थल को साफ कपड़े से पोंछकर व्यवस्थित किया जा सकता है।

नवरात्रि से पहले सफाई करते समय सिर्फ धार्मिक मान्यताओं पर ध्यान देने के बजाय घर को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना भी जरूरी है। पुराने केमिकल, दवाइयां, बैटरियां और इलेक्ट्रॉनिक कचरा सामान्य कूड़ेदान में डालने के बजाय स्थानीय नियमों के अनुसार निपटाएं।



धार्मिक मान्यता या वैज्ञानिक तथ्य?

टूटी वस्तुओं या कुछ सामान को अशुभ मानना मुख्य रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और लोक मान्यताओं से जुड़ा विषय है। इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए ऐसी चीजों को हटाने का एक व्यावहारिक फायदा यह भी है कि घर साफ, व्यवस्थित और कम अव्यवस्थित हो जाता है।