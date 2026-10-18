किचन हैक्स: सीलन और गीलेपन से ऐसे बचाएं किचन में रखे फूड आइटम्स

Protect Kitchen Food Items From Moisture: रसोई में सीलन और गीलेपन की समस्या खासकर बरसात और उमस भरे मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है। इसका असर किचन में रखे आटे, दाल, चावल, मसालों और अन्य खाद्य पदार्थों पर पड़ सकता है। नमी के कारण खाने की चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं और उनमें फफूंद लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि फूड आइटम्स को सही तरीके से स्टोर किया जाए और किचन में साफ-सफाई के साथ सूखेपन का भी ध्यान रखा जाए। कुछ आसान उपाय अपनाकर आप खाने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती हैं और उन्हें नमी से होने वाले नुकसान से बचा सकती हैं।

किचन में रखी सूजी, मैदा और बेसन को नमी से बचाने के लिए सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। इसके लिए सूजी को हल्का भूनकर पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख सकती हैं। मैदे और बेसन को भी अच्छी तरह बंद डिब्बे या नमीरोधी पैकिंग में रखें, ताकि उनमें गीलापन न आए। बेसन की खुशबू और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुछ लोग डिब्बे में लौंग या तेजपत्ता भी रखते हैं।

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ड्राई फ्रूट्स को लंबे समय तक ताजा और कुरकुरा बनाए रखने के लिए उन्हें हमेशा साफ और एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। अगर बादाम, काजू, किशमिश या अन्य ड्राई फ्रूट्स में नमी आ गई है, तो उन्हें पहले अच्छी तरह जांच लें। यदि उनमें फफूंद, बदबू या खराब होने के संकेत हों, तो उनका सेवन न करें। हल्की नमी होने पर उन्हें साफ ट्रे में फैलाकर कम नमी वाली जगह पर सुखाया जा सकता है। माइक्रोवेव में गर्म करने से पहले उसके निर्देशों का पालन करें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जल्दी गर्म हो सकते हैं और जलने का खतरा रहता है। ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट्स को नमी, गर्मी और सीधी धूप से दूर रखना उनकी गुणवत्ता बनाए रखने का बेहतर तरीका है।

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अदरक और मशरूम जैसी चीजों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए सही स्टोरेज तरीका अपनाना जरूरी है। अगर आप अदरक को ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो उसे साफ करके अच्छी तरह सुखा लें और एयरटाइट बैग या कंटेनर में रखकर फ्रीजर में स्टोर कर सकती हैं। वहीं, मशरूम को फ्रिज में रखने के लिए पेपर बैग का इस्तेमाल करना बेहतर है, क्योंकि इससे अतिरिक्त नमी जमा होने की संभावना कम होती है। मशरूम को एयरटाइट प्लास्टिक बैग में बंद करके रखने से बचें, क्योंकि इससे वे जल्दी चिपचिपे हो सकते हैं। ध्यान रखें कि स्टोर करने से पहले दोनों खाद्य पदार्थों में सड़न या खराब होने के संकेत न हों।



साफ-सफाई के साथ सामान्य तरीके से करें स्टोर

दालों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें साफ, सूखे और एयरटाइट कांच या फूड-ग्रेड कंटेनर में स्टोर करें। दालों को माइक्रोवेव में गर्म करना जरूरी नहीं है, गलत तरीके से गर्म करने पर वे असमान रूप से गर्म हो सकती हैं। जिन दालों को अंकुरित करना है, उन्हें गर्म करने के बजाय साफ-सफाई के साथ सामान्य तरीके से स्टोर करें। दालों को कीड़ों से बचाने के लिए कंटेनर में नमी न जाने दें और उन्हें समय-समय पर जांचते रहें। खाने वाली दालों में कैस्टर ऑयल न डालें, क्योंकि यह खाने के लिए सुरक्षित स्टोरेज उपाय नहीं है।



अलग-अलग स्टोर करना बेहतर

आलू और प्याज को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इन्हें अलग-अलग स्टोर करना बेहतर होता है। प्याज से निकलने वाली नमी और गैसों के कारण आसपास रखे आलू जल्दी अंकुरित हो सकते हैं या उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए दोनों को अलग-अलग टोकरी या हवादार कंटेनर में रखें। इन्हें ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर स्टोर करें, जहां हवा का अच्छा आवागमन हो। आलू और प्याज को प्लास्टिक की बंद थैलियों में रखने से बचें, ताकि नमी जमा न हो और वे लंबे समय तक इस्तेमाल करने लायक बने रहें। प्याज को कपड़े में लपेटकर यदि लटका दिया जाए, तो वो अधिक समय तक चलते हैं।



सूखे और एयरटाइट डिब्बे में रखें

आटे को नमी से बचाने के लिए उसे पूरी तरह सूखे और एयरटाइट डिब्बे में रखें। डिब्बे को ठंडी, सूखी जगह पर स्टोर करें और हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। कुछ लोग आटे के डिब्बे में तेजपत्ता रखते हैं, लेकिन आटे को ताजा बनाए रखने के लिए सही पैकिंग और नमी से बचाव सबसे जरूरी है।





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