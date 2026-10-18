ओरल हेल्थ: दांतों की चमक छीन सकती हैं आपकी ये गड़बड़ आदतें, आज ही करें सुधार

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ हार्ट, लिवर और फेफड़ों का ख्याल रखना काफी नहीं है, नियमित रूप से दांतों और मसूड़ों की देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग दिन में दो बार ब्रश करने को ही ओरल हेल्थ के लिए पर्याप्त मान लेते हैं, लेकिन हमारी खानपान की आदतें और ब्रश करने का तरीका भी दांतों की सेहत को प्रभावित करता है।
कुछ खाद्य पदार्थ दांतों का पीलापन बढ़ा सकते हैं, जबकि कुछ चीजें इनेमल को नुकसान पहुंचाकर कैविटी और दांतों की संवेदनशीलता बढ़ा सकती हैं।
दंत रोग विशेषज्ञों के मुताबिक, दांतों की बाहरी परत यानी इनेमल के घिसने पर अंदर मौजूद पीले रंग की डेंटिन परत अधिक दिखाई देने लगती है। ऐसे में केवल ब्रश करने के बजाय खानपान और ओरल हाइजीन की दूसरी आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए।
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दांतों की समस्याएं
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तंबाकू पूरे ओरल हेल्थ के लिए नुकसानदायक
सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और पान मसाला दांतों पर पीले या भूरे दाग छोड़ सकते हैं। तंबाकू मसूड़ों की बीमारियों और मुंह के कैंसर का खतरा भी बढ़ाता है। मसूड़ों की बीमारी बढ़ने पर दांतों को सहारा देने वाले ऊतकों और हड्डी को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे दांत ढीले होने लगते हैं।
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दांतों में पीलेपन की समस्या
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ज्यादा मीठा खाना पड़ सकता है भारी
चॉकलेट, कैंडी, मिठाइयां और चीनी वाले पेय पदार्थों का बार-बार सेवन दांतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया चीनी का इस्तेमाल करके एसिड बनाते हैं, जो इनेमल को कमजोर कर सकता है। इससे दांतों में कैविटी होने का खतरा बढ़ता है। इसलिए मीठी चीजें कम खाएं और खाने के बाद कुल्ला करने की आदत डालें।
कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा चाय-कॉफी भी नुकसानदायक
कोल्ड ड्रिंक्स और कई एनर्जी ड्रिंक्स में चीनी और एसिड होते हैं। इनका बार-बार सेवन दांतों की बाहरी परत को नुकसान पहुंचा सकता है। धीरे-धीरे दांतों में ठंडा-गर्म लगने और रंग पीला होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
- चाय और कॉफी में मौजूद टैनिन दांतों पर दाग जमने का खतरा बढ़ा सकते हैं।
- वहीं डाइट से कैल्शियम और विटामिन-डी की पर्याप्त मात्रा न मिलने से दांतों और हड्डियों की सेहत प्रभावित हो सकती है।
- दांतों की सेहत को ठीक रखने के लिए कुछ भी खाने-पीने के बाद मुंह की अच्छे से साफ-सफाई करें।
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मुंह की स्वच्छता का रखें ध्यान
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दांतों की साफ-सफाई को लेकर भी बरतें सावधानी
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कुछ लोग दांत चमकाने के लिए बहुत जोर से ब्रश करते हैं, लेकिन इससे इनेमल घिस सकता है और मसूड़ों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए हमेशा मुलायम ब्रिसल वाले ब्रश से हल्के हाथों से दांत साफ करें। दिन में दो बार फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करने की आदत बनाएं।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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