हॉट वॉटर बैग का इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना जान तक जाने का रहता है खतरा

Hot Water Bag Electric Shock Safety:
सर्दियों का मौसम आते ही ठंड से राहत पाने के लिए लोग तरह-तरह के उपायों का सहारा लेते हैं, जिनमें दर्द और ठंड भगाने के लिए हॉट वॉटर बैग का इस्तेमाल सबसे आम माना जाता है। खासकर इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग बिना पानी गर्म करने के झंझट के झटपट गर्म हो जाते हैं, इसलिए लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। बहुत सी महिलाएं भी इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल अपने पीरियड के दौरान करती हैं।
मगर हाल ही में पुणे से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग से करंट लगने के कारण मौत हो गई। युवक सोते समय अपनी गर्दन के नीचे बैग रखकर लेटा हुआ था। यह घटना हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इससे जुड़े नियम क्या हैं।
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चार्जिंग के दौरान कभी न करें बैग का इस्तेमाल
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चार्जिंग के दौरान कभी न करें बैग का इस्तेमाल
- इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग को हमेशा पहले पूरी तरह चार्ज कर लें और मेन स्विच से प्लग निकाल दें।
- चार्जिंग के दौरान कभी भी बैग को शरीर के किसी भी हिस्से पर न रखें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है।
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लीकेज और पुरानी वायरिंग की जांच जरूर करें
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लीकेज और पुरानी वायरिंग की जांच जरूर करें
- इस्तेमाल करने से पहले हमेशा चेक कर लें कि बैग की सिलाई या प्लास्टिक कहीं से फटी या कमजोर तो नहीं है।
- अगर बैग से पानी लीक हो रहा है या उसकी चार्जिंग कॉर्ड कटी-फटी है, तो उसका बिल्कुल इस्तेमाल न करें।
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सोते समय शरीर के नीचे रखकर न सोएं
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सोते समय शरीर के नीचे रखकर न सोएं
- पुणे की घटना की तरह कभी भी बिस्तर पर सोते वक्त हॉट वॉटर बैग को अपनी पीठ, गर्दन या पैरों के नीचे दबाकर न सोएं, ऐसा करने से बैग फटने का डर रहता है।
- साथ ही चार्ज में लगाकर तो गलती से भी इसका इस्तेमाल न करें।
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सुरक्षा और सावधानी ही है सबसे बड़ा बचाव
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सुरक्षा और सावधानी ही है सबसे बड़ा बचाव
- सर्दियों में राहत पाने के लिए ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन सुरक्षा नियमों से कोई समझौता न करें।
- हमेशा अच्छी क्वालिटी और आईएसआई प्रमाणित इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग ही खरीदें ताकि आप और आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित रह सके।