हॉट वॉटर बैग का इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना जान तक जाने का रहता है खतरा





मगर हाल ही में पुणे से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग से करंट लगने के कारण मौत हो गई। युवक सोते समय अपनी गर्दन के नीचे बैग रखकर लेटा हुआ था। यह घटना हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इससे जुड़े नियम क्या हैं।

सर्दियों का मौसम आते ही ठंड से राहत पाने के लिए लोग तरह-तरह के उपायों का सहारा लेते हैं, जिनमें दर्द और ठंड भगाने के लिए हॉट वॉटर बैग का इस्तेमाल सबसे आम माना जाता है। खासकर इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग बिना पानी गर्म करने के झंझट के झटपट गर्म हो जाते हैं, इसलिए लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। बहुत सी महिलाएं भी इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल अपने पीरियड के दौरान करती हैं।